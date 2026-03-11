¡Levanta la mano! Las palabras de Andrés Gudiño luego de la lesión de Ángel Malagón

logo deportes horizontal
Tras la lesión de Ángel Malagón, quien quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana se enfrenta a un escenario inesperado

Andrés Gudiño
Andrés Gudiño es buscado por Pumas para reemplazar a Navas|Crédito: Cruz Azul / X

Escrito por: Fernando Campos

Tras la lesión de Ángel Malagón, quien quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por una ruptura del tendón de Aquiles y que solo se espera que se haga oficial, la Selección Mexicana se enfrenta a un escenario inesperado. Ante esta baja sensible, el nombre de Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ha comenzado a sonar con fuerza como posible reemplazo en la convocatoria del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

La lucha por la portería de la Selección Mexicana| La Mesa Protagonista

¿Andrés Gudiño podría ser llamado a la Selección?

Gudiño ha sido protagonista en el buen momento del conjunto de La Máquina, respondiendo con seguridad bajo los tres palos tras la ausencia del colombiano Kevin Mier. Sus actuaciones han llamado la atención de la prensa y de los aficionados, quienes lo ven como una opción viable para reforzar la portería nacional en un torneo de máxima exigencia. El propio arquero, consciente de la oportunidad, declaró: “Yo trabajo todos los días para ser mi mejor versión, para hacer las cosas lo mejor posible. Me preparo todo el tiempo para enfrentar todos los desafíos”.

Con humildad, también destacó que el éxito de Cruz Azul no depende de un solo jugador: “Destacar el buen paso del equipo, el buen paso de Cruz Azul y que sepan que es algo colectivo, que no es de un solo jugador, sino de todo el grupo”. Estas palabras reflejan su compromiso y mentalidad de equipo, cualidades que suelen ser valoradas en el entorno de la Selección.

La lesión de Malagón abre una ventana de oportunidad para que Tala Rangel y Guillermo Ochoa tengan un lugar asegurado, pero queda un tercer puesto donde Gudiño se suma a la lista de arqueros que podrían defender la camiseta nacional en un Mundiales. Su seguridad en el juego aéreo, reflejos y liderazgo dentro del área lo convierten en un candidato natural.

La decisión final recaerá en el cuerpo técnico de México, que deberá evaluar no solo el nivel actual de Gudiño, sino también su capacidad de adaptación a la presión de un torneo mundialista.

