Andrés Iniesta, a un paso de convertirse en director deportivo de Selección Nacional

Andrés Iniesta está a un paso de convertirse en el nuevo director deportivo de la Selección de Marruecos, equipo que ha vivido días convulsos entre el despido de su director técnico Walid Regragui a menos de 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Andrés Iniesta será director deportivo de la Selección de Marruecos

Andrés Iniesta buscaría repetir la hazaña de los Leones del Atlas en el Mundial de la FIFA de Qatar 2022 cuando se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar las Semifinales de la Copa del Mundo y quedar en un histórico cuarto lugar.

La elección de Iniesta estaría enfocada en el proyecto de la Selección de Marruecos con miras a la Copa Mundial de la FIFA de 2030 que organizarán de manera conjunta con España y Portugal.

La Selección de Marruecos está instalada en el Grupo C junto con Brasil, Escocia y Haití y hará su debut en la justa mundialista el próximo 13 de junio ante el Scratch du Ouro en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Marruecos sustituye a su director técnico a días del Mundial

La Selección de Marruecos destituyó este jueves 5 de marzo a su director técnico Walid Regragui, quien llevó al equipo hasta las Semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Su lugar será ocupado por Mohamed Ouahbi, quien había ejercido como director técnico del seleccionado marroquí Sub 20 que conquistó el Mundial de la especialidad en Chile 2025.

No es la primera vez que Marruecos toma una decisión drástica en el timonel nacional, ya que a menos de seis meses de Qatar 2022 habían destituido al bosnio Vahid Halilhodzic por el propio Regregui.

