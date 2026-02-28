Esto es lo último que se sabe de la lesión de Gilberto Mora que lo dejaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gilberto Mora sigue sin recuperarse de la pubalgia que lo dejó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana que disputó partidos amistosos en Centro y Sudamérica en enero. A un mes de ello, el panorama del mediocampista luce complicado, pues la lesión podría dejarlo fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con información del periodista David Medrano Félix, Mora, quien se coronó como el mejor de todo el mundo, ha visitado a varios especialistas para tratarse su lesión y 2 de ellos le confesaron que de momento se descarta una posible cirugía, pues se perdería la justa veraniega, ya que el proceso de recuperación sería de aproximadamente 4 meses.

El mediocampista y los especialistas optaron por el reposo, ya que la cirugía lo dejaría fuera del mundial.|@gil_morita

Por ello, el jugador de Xolos y su familia optaron por seguir un tratamiento “conservador”, que no es más que reposar entre 10 y 12 semanas, a fin de poder estar en la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, existe el riesgo de que haya una recaída que lo imposibilite de jugar.

TE PUEDE INTERESAR:



El riesgo que corre Gilberto Mora debido a su lesión.

El futbolista de 17 años tiene una lesión difícil de tratar y que, en el peor de los escenarios, la cirugía sería la última opción, tal como es el caso del mexicano César “Chino” Huerta, quien padeció lo mismo a finales de 2025, por lo que optó por operarse.

Sin embargo, el caso del Gil es diferente, ya que solo tiene 17 años y una cirugía de pubis sería muy riesgosa para su carrera, según los especialistas con los que pudo hablar el periodista de Azteca Deportes.

Cabe mencionar que la pubalgia se origina en el mayor de los casos por una sobrecarga física, tal como le pasó a Mora, quien en 2025 tuvo una gran cantidad de partidos disputados a un máximo nivel, tanto con Tijuana como con las diferentes categorías de la Selección Mexicana.