¿Quién es el defensa con más asistencias en la Premier League?

Tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Premier League, así como el resto de torneos ligueros en el futbol mundial, regresará a la actividad para la segunda parte de la temporada 2022-2023 y, además de la interesante lucha por el título, un jugador que se desarrolla en la defensa logró ponerse como el máximo asistidor en la historia del balompié inglés.

La décimo séptima jornada de la Premier League coincidió con el Boxing Day, fecha en la que los partidos de la primera división del futbol inglés se juegan el 26 de diciembre, y con un momento histórico que consolida la revolución en la posición de los defensas, específicamente los laterales, quienes han adoptado funciones ofensivas en el presente del balompié internacional.

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El defensa con más asistencias en la historia de la Premier League

Andrew Robertson, en el juego contra el Aston Villa de la décimo séptima jornada de la temporada 2022-2023 de la Premier League, se convirtió en el defensa con más asistencias en la historia de la primera división del futbol inglés, llegó a los 54 pases de gol. Lo hizo en el primer gol del encuentro que terminó 1-3 favorable para los dirigidos por Jürgen Klopp en condición de visitante.

Mohamed Salah concretó con gol el pase asistidor de Andrew Robertson que estaba cerca del área tras un tiro de esquina a favor del Liverpool. Leon Bailey, delantero del Aston Villa, rechazó el balón desde el córner; sin embargo, el rebote le favoreció a Trent Alexander-Arnold, quien proyectó para el lateral escosés y de primer intención sirvió para el atacante egipto que empujó la esférica a la portería.

La contradicción de la Premier League por el defensa con más asistencias

A pesar de que las redes oficiales de la Premier League reconocieron a Andrew Robertson como el máximo asistidor en la historia de la liga inglesa, el sitio web oficial de la primera división del futbol inglés señala que Ashley Young es el defensor con más asistencias con 71.

Most assists by a defender in Premier League history 👑



Congratulations, @andrewrobertso5! pic.twitter.com/B9pxwfWt0x — Premier League (@premierleague) December 26, 2022

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El aún activo literal inglés llegó a la Premier League para la campaña 2006-2007 con el Watford y desde entonces ha jugado con el Aston Villa, en dos etapas, y con el Manchester United; equipos donde consiguió sus 71 pases de goles; aunque se ha desarrollado como defensa, también ha participado en el mediocampo.