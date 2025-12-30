Andy Reid ratifica su continuidad con los Chiefs pese a una temporada fuera de playoffs en la NFL

La temporada 2025 de la NFL marcó un punto de quiebre para los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más dominantes de la última década. Tras finalizar con récord de 6 victorias y 10 derrotas, el equipo quedó eliminado de los playoffs por primera vez desde 2014. Sin embargo, en medio de la decepción deportiva, el entrenador en jefe Andy Reid dejó un mensaje contundente: seguirá al mando del equipo en la temporada 2026.

En declaraciones a medios tras el cierre de la campaña, Reid puso fin a los rumores sobre un posible retiro. El veterano estratega señaló que su intención es regresar el próximo año, siempre y cuando la organización lo considere adecuado, reafirmando su compromiso con el proyecto deportivo de Kansas City. La postura del entrenador aporta estabilidad a una franquicia que enfrenta un periodo de transición tras años de dominio en la Conferencia Americana.

El bajo rendimiento de los Chiefs sorprendió a la NFL. Acostumbrados a liderar la AFC Oeste durante nueve temporadas consecutivas, el equipo no solo perdió el título divisional, sino que quedó fuera de la postemporada. Diversos factores influyeron en el resultado, entre ellos las lesiones, la irregularidad ofensiva y una defensa que no logró sostener ventajas clave.

Uno de los golpes más duros fue la lesión del mariscal de campo Patrick Mahomes, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en el tramo final de la temporada. Su ausencia afectó notablemente el rendimiento ofensivo del equipo, que promedió 19.2 puntos por partido, una de sus cifras más bajas desde la llegada de Reid.

Pese al tropiezo reciente, el legado de Andy Reid con los Chiefs sigue siendo sobresaliente. Desde que asumió como entrenador en 2013, ha acumulado:

149 victorias en temporada regular

Récord de 18-8 en playoffs

Tres títulos de Super Bowl (2019, 2022 y 2023)

Nueve campeonatos consecutivos de la AFC Oeste

En abril de 2024, Reid firmó una extensión de contrato por cinco años, valuada en aproximadamente 100 millones de dólares, que lo vincula con la franquicia hasta la temporada 2029. Además, su carrera como entrenador en jefe supera las 307 victorias totales, colocándolo entre los técnicos más ganadores en la historia de la NFL.