Dominik Mysterio y su lesión: ¿en cuánto tiempo volverá a los encordados?

Parece que por fin se hizo un poco de luz ante la incertidumbre que traía consigo la lesión de Dominik Mysterio. Tras perder en Guerra de Titanes de AAA, el Sucio de los Sucios se lastimó el hombro derecho y desde ese 20 de diciembre, nadie dio información acerca del malestar del muchacho de 28 años. Ahora, se indica que todo marcha bastante bien. Esta es la información.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

¿Cuándo volverá a los encordados Dominik Mysterio?

Aunque la lesión sufrida a mitad del enfrentamiento ante su padre y Rey Fénix le dejó evidentes molestias, diversos reportes (como el de Bodyslam) indican que la lesión de Dominik se encuentra en buenas condiciones. Parece que no hay riesgos por los cuales lamentarse y su vuelta no se apresuraría.

Es decir, sí causó estragos en su cuerpo, sin embargo su vuelta a los cuadriláteros se llevará con mucha cautela. Y es que como la propia empresa lo ha manifestado, The King of the Luchadores es vital para los planes de WWE y al mismo tiempo… de AAA. Por ello, prefieren esperar un poco para no arriesgar al joven luchador de San Diego.

This is the moment of Dom’s supposed injury during the match. Notice how he immediately grabs his shoulder after the impact. Hopefully it's nothing serious. pic.twitter.com/6vPp6FTL9Z — ✨𝑺𝖚𝖈𝖎𝖔✨ (@DirtyLucasBR) December 21, 2025

El joven viene de vivir el mejor año de su naciente carrera y por eso esperan que en el 2026 el hijo de Rey Mysterio se posicione entre los rostros más importantes del wrestling estadounidense y mexicano. Probablemente sea uno de los peleadores que más ilusión generan sobre cómo se llevará su historia el siguiente año calendario.

¿Dominik Mysterio estaba agendado para pelear el fin de semana pasado?

Según los reportes de diversas fuentes, el plan de WWE era que Dominik acompañara a Liv en su vuelta a los encordados, esto en su regreso tras poco más de 6 meses sin luchar. El compromiso sería en una dinámica mixta en parejas, esto en el House Show ofrecido para la gente de Tampa en Florida.

Sin embargo, ante las molestias presentadas tras el evento del 20 de diciembre, prefirieron que Liv peleara sola, situación que fue un total éxito por la manera en que peleó y por derrotar a Lyra Valkyria el pasado sábado 27 de diciembre.