Atlanta Falcons vs Los Angeles Rams: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY lunes 29 de diciembre, partido de la semana 17 de la NFL temporada 2025; marcador del monday night football online y por internet

La Semana 17 de la NFL concluye este monday night football Atlanta, Los Angeles Rams (11-4) visitan el Mercedes-Benz Stadium con la necesidad de ganar para sostener su posición de la NFC, mientras que los Atlanta Falcons (6-9), ya eliminados, buscan cerrar la temporada en casa y acompañar a su principal figura en la persecución de una marca histórica.

Con la postemporada próxima a comenzar, el Monday Night Football presenta implicaciones directas para el panorama de la Conferencia Nacional.

Lo que está en juego

Aunque Los Ángeles ya aseguró su lugar en playoffs, la victoria de los San Francisco 49ers ante Chicago obliga al equipo de Sean McVay a sumar este lunes para conservar un récord de 12-4 y mantenerse en la lucha por una mejor posición. Un tropiezo podría enviarlos a disputar la ronda de Comodines como visitantes.

Atlanta, bajo el mando de Raheem Morris, no tiene opciones de clasificación, pero asume el rol de rival incómodo. Además, este encuentro representa su último partido como local en la temporada regular.

Enfoque ofensivo

Matthew Stafford encabeza la liga en yardas por pase y llega como el eje del ataque de los Rams, aunque enfrentará a una defensiva secundaria de Atlanta que suele mostrar mejores números en casa.

Uno de los nombres a seguir es Puka Nacua, el receptor atraviesa una racha destacada, con 573 yardas y cuatro touchdowns en sus últimos tres encuentros, y se mantiene como la principal amenaza aérea de Los Ángeles.

Del lado de los Falcons, la atención recae en Bijan Robinson, el corredor necesita 151 yardas totales para superar el récord de la franquicia en una temporada, vigente desde 1983 y establecido por William Andrews, por lo que su participación será clave en el plan ofensivo local.