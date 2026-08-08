Ángel Di María frena fichaje del América para el Apertura 2026

El Club América aún no se despide del mercado de fichajes y un refuerzo que buscará cerrar en los próximos días es el de Jáminton Campaz. El extremo colombiano fue relacionado a una posible salida de Rosario Central y el destino que más fuerza ha tomado en el tiempo reciente es el Nido de Coapa. Sin embargo, sus compañeros no están a gusto con que deje la plantilla y uno de ellos es Ángel Di María.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 reconoció que entabló conversaciones con Campaz a raíz de los rumores que lo vinculan al América y aseguró que, independientemente de lo que suceda, espera que la decisión sea la mejor para el colombiano. No obstante, si Di María tendría que definir el futuro de compañero, lo concreto sería mantenerse en Rosario Central.

Di María se refiere a la posible salida de Campaz al América

“Sí, ya vengo hace varios días diciéndole (que se quede en Rosario Central), pero como le dije ahí a tu compañero, creo que lo que él decida va a ser lo mejor”, fue lo que expresó el “Fideo” en zona mixta luego de que su equipo lograra vencer por 2-1 a Aldosivi en la Liga Profesional de Argentina.

“Si se va, la gente va a ser feliz por él. Si se queda, la gente va a estar feliz, nosotros también. Es decisión de él, del club. Como dije, el club a veces necesita tener una venta. Es importante para el crecimiento también. No somos Boca o River, que crean dinero de otra manera”, continuó Di Maria sobre la situación de Campaz.

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Finalmente, el histórico delantero argentino le deseó éxitos a su compañero, si al final logra concretar su salida hacia México. “Creo que si se da, que se va, ojalá que sea muy feliz. Y si se queda, obviamente, nosotros también vamos a ser muy felices”, sentenció Ángel Di María.

Qué se sabe sobre el posible traspaso de Campaz al América

Jáminton Campaz es uno de los nombres que tiene América en carpeta para reforzar el ataque de Guillermo Almada. Las Águilas ya habrían presentado una oferta cercana a los 6 millones de dólares, aunque Rosario Central decidió rechazarla al considerarla insuficiente.

|MEXSPORT

El colombiano, por su parte, habría comunicado su deseo de continuar su carrera en México e incluso se ausentó de algunos entrenamientos para intentar destrabar su salida. Sin embargo, posteriormente regresó al plantel y fue protagonista con un gol en la victoria 2-1 frente a Aldosivi.

Por el momento, no existe un acuerdo entre América y Rosario Central. Diferentes reportes indican que el conjunto argentino pretende entre 8 y 10 millones de dólares para desprenderse de una de sus principales figuras, por lo que las negociaciones dependerán de una posible mejora en la propuesta azulcrema.