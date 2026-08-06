OFICIAL: revelan imágenes de cómo será el espectacular nuevo estadio donde jugará Cruz Azul

Mientras Cruz Azul ha cambiado de estadio para el Apertura 2026, ahora ya conoce el escenario donde buscará conquistar un nuevo título internacional y que se inaugurará en los próximos días. Se dieron a conocer imágenes oficiales del espectacular recinto.

Aunque los aficionados sueñan con un nuevo estadio de Cruz Azul, en este caso La Máquina jugará en un nuevo recinto pero se trata de la nueva casa del Inter Miami. El Campeón de Campeones y el ganador de la MLS se medirán en Estados Unidos. Desde el gobierno de Florida mostraron las imágenes.

¿Cómo es el Nu Stadium, el nuevo estadio donde jugará Cruz Azul?

El Nu Stadium es la nueva casa del equipo de Lionel Messi. El inmueble, inaugurado en 2026, forma parte del Miami Freedom Park, y será una de las sedes más importantes del futbol en Florida durante los próximos años.

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El complejo se ubica frente al Aeropuerto Internacional de Miami. El estadio tiene capacidad para 26,700 espectadores y fue construido con una inversión superior a los 350 millones de dólares para convertirse en el hogar permanente del Inter Miami.

Los detalles del Miami Freedom Park

Además de albergar los partidos de la MLS, el estadio fue diseñado para recibir conciertos y eventos culturales durante todo el año. Su estructura moderna está integrada a un proyecto urbanístico de gran escala que incluye áreas comerciales, espacios públicos y zonas recreativas.

El desarrollo del Miami Freedom Park también contempla un parque de 58 acres, ciclovías, campos deportivos, senderos peatonales y un nuevo edificio para el Ayuntamiento de Miami, que estará ubicado junto al estadio y cuya inauguración está prevista para 2027.

¿Por qué Cruz Azul jugará en este estadio?

Cruz Azul obtuvo su lugar en la Campeones Cup tras conquistar el Campeón de Campeones 2025-26, mientras que Inter Miami clasificó como campeón de la MLS Cup 2025. Debido al formato del torneo, el representante estadounidense es local.

¿Cuándo se juega Cruz Azul vs. Inter Miami?

La Campeones Cup 2026 se disputará el miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami. El partido comenzará a las 17:30 horas (tiempo del Centro de México) y a las 19:30 horas en Florida.