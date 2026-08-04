La oferta millonaria del Club América para fichar a Jaminton Campaz

El Club América sigue activo en el mercado de fichajes y ya tiene un nuevo objetivo para reforzar su ataque. La directiva azulcrema presentó una oferta importante por Jaminton Campaz, futbolista que destaca en Argentina, aunque la negociación todavía depende de la respuesta definitiva de su club.

América quiere refuerzos y Jaminton Campaz, una de las figuras de Rosario Central, es uno de los apuntados. De acuerdo con la información de César Luis Merlo, América ofreció 3.5 millones de dólares por la transferencia definitiva del colombiano. Ahora, la directiva del conjunto argentino analiza la oferta antes de emitir una respuesta.

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Jaminton Campaz es el objetivo del Club América

La intención del América es reforzar las bandas con un futbolista que pueda desempeñarse como extremo o mediocampista ofensivo. Además del pago por el traspaso, el club estaría dispuesto a mejorar de forma importante las condiciones salariales que Campaz percibe actualmente en el futbol argentino.

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Otro factor que juega a favor del conjunto azulcrema es la postura del jugador. Según la información disponible, tanto Campaz como su entorno ven con buenos ojos un cambio a la Liga BBVA MX, por lo que existe disposición para que la operación avance si Rosario Central acepta las condiciones económicas.

Club América|Crédito: @ClubAmerica / X

Rosario Central analiza la oferta por Jaminton Campaz

La directiva del club argentino estudia la propuesta debido a la importancia del colombiano dentro del equipo. “El Bicho” Campaz termina contrato al finalizar el año, una situación que también influye en la decisión, ya que Rosario Central podría evitar el riesgo de perderlo sin recibir una compensación económica.

Club América espera la respuesta por Jaminton Campaz

A sus 25 años, Campaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Jugó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Colombia. Además, puede jugar por ambas bandas, así como aportar velocidad, desequilibrio y capacidad para generar oportunidades de gol.

Las próximas horas serán importantes para definir el futuro del colombiano. Si Rosario Central acepta la propuesta de 3.5 millones de dólares, América quedará muy cerca de incorporar a uno de los futbolistas que Guillermo Almada busca.

