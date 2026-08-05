Se le cae este fichaje a Club América en el último minuto y el Apertura 2026 sigue avanzando

Club América parece haber pisado el acelerador en el mercado de fichajes y, tras concretar los traspasos de Óscar Perea y de Edwin Cerrillo, está intentando cerrar su tercer refuerzo para el Apertura 2026. Se trata del colombiano Jáminton Capaz, quien defiende la camiseta de Rosario Central, equipo argentino de Primera División.

Las tratativas por el extremo de la Selección de Colombia llevan varios días vigentes. Incluso la directiva azulcrema había acercado una oferta de 4 millones de dólares para concretar el fichaje de Campaz, sin embargo, el cuadro argentino declinó el ofrecimiento por considerarlo insuficiente. Ahora, las negociaciones se han puesto cada vez más difíciles.

Se cae el fichaje de Jáminton Campaz por el América

Diversos reportes señalan que el cuadro azulcrema envió una segunda oferta por el delantero de Rosario Central. La misma habría sido de 6 millones de dólares por el total de su ficha, pero los argentinos volvieron a sorprender con una respuesta negativa. Resulta que esta cantidad sigue siendo insuficiente para el equipo de Rosario, por lo que el América debería aumentar aún más su oferta.

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A favor de las Águilas, el jugador tiene el deseo de llegar a la Liga BBVA MX y disputar el Apertura 2026 con la camiseta del América. Reportes desde Argentina señalan que el futbolista pidió ser transferido luego de conocerse este segundo ofrecimiento por parte del cuadro azulcrema y, como si fuese poco, no se presentó a entrenar por segundo día consecutivo.

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Quién es Jáminton Campaz, el futbolista que busca el América

Jáminton Campaz es un futbolista colombiano de 26 años que actualmente pertenece a Rosario Central de Argentina. Nació el 24 de mayo de 2000 en Tumaco y se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede actuar como mediocampista ofensivo. Es zurdo y destaca especialmente por su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

El atacante comenzó su carrera profesional en Deportes Tolima, equipo con el que fue campeón del futbol colombiano en 2021. Sus actuaciones le permitieron dar el salto a Brasil para jugar con Grêmio y posteriormente llegó a Rosario Central en 2023. Con el conjunto argentino encontró continuidad y se convirtió en una pieza importante del ataque.

Su primera temporada en Rosario fue especialmente destacada: registró 10 goles y nueve asistencias en 43 encuentros y formó parte del equipo que conquistó la Copa de la Liga Profesional de 2023. Además, su rendimiento le permitió regresar a la Selección de Colombia y disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.