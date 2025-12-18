La DESGARRADORA despedida de Ángel Sepúlveda de Cruz Azul tras confirmarse su pase a Chivas

Después de dos años y medio en la institución, finalmente este jueves 18 de diciembre Ángel Sepúlveda se despidió de Cruz Azul para emprender una nueva etapa en las Chivas, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Ángel Sepúlveda se despide de Cruz Azul

Ángel Sepúlveda llegó a Cruz Azul en el Apertura 2023 y desde el inicio supo ganarse el cariño de la afición cementera respondiendo con goles y consiguiendo una Copa de Campeones de la Concacaf.

"Simplemente, gracias… y más gracias. No tengo más que palabras de gratitud por todo lo vivido, por cada momento compartido y por hacerme sentir importante y grande vistiendo los colores de Cruz Azul. Cada experiencia, dentro y fuera de la cancha, me dejó enseñanzas que llevaré conmigo siempre", escribió Sepúlveda en su mensaje de despedida.

"Quiero agradecer de manera muy especial al ingeniero Víctor Velázquez por creer en mí cuando pocos lo hicieron. Su confianza, su apoyo y su palabra fueron fundamentales, y eso es algo que no olvidaré jamás", continuó.

"Gracias a mis compañeros, por el esfuerzo diario y la hermandad; a la directiva, por la oportunidad; a la afición, por su apoyo incondicional; al cuerpo técnico, por el trabajo y la exigencia; a los utileros, a la gente de seguridad , así como cada persona que trabaja en la noria , gracias por estar siempre ahí, haciendo posible nuestro día a día", concluyó.

Sepúlveda deja a Cruz Azul para emprender una nueva etapa en su carrera, ahora con las Chivas en donde competirá con Hormiga González por un lugar en la delantera titular del Rebaño Sagrado.

Los números de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

Ángel Sepúlveda disputó un total de 107 partidos con la camiseta de Cruz Azul entre partidos de Liga BBVA MX, Concachampions, Leagues Cup y Copa Intercontinental.

Durante su estancia en la Noria, el delantero concretó 39 goles, siendo el Apertura 2024 su mejor torneo con nueve anotaciones, mientras que contribuyó con un total de 12 asistencias.

