“Una de las decisiones más difíciles de mi vida”: estrella de Chivas se despide con una conmovedora carta

Mientras que Ángel Sepúlveda llegaría de Cruz Azul a Chivas , hay una estrella que ya dejó el Guadalajara para arribar a La Máquina, donde incluso ya hizo su presentación. Pero luego de estar 7 años en el Rebaño Sagrado, decidió escribir una conmovedora carta que deja en evidencia su cariño por la institución rojiblanca. “De las decisiones más difíciles de mi vida”.

Chivas rechazó a un exAmérica en su rama varonil , mientras que en la rama femenil ya se despidió de Araceli Torres, la estrella del Guadalajara que ya arribó al Cruz Azul para disputar el Clausura 2026 con la institución cementera. Pero antes de despedirse, claro, dejó un muy bonito mensaje para los chivahermanos, sus compañeras, la directiva y el cuerpo técnico.

Quizás uno de los apartados más interesantes de la carta que dejó la defensa de 24 años es su intención de volver algún día al Guadalajara. “Chivas será para siempre el comienzo de todo, ojalá el futuro me regale la oportunidad de regresar, hasta pronto y muchas gracias”, expresó Torres al final de su emotivo mensaje.

Araceli Torres, una gran jugadora que se lleva Cruz Azul

La propia cuenta oficial de Cruz Azul femenil destacó a su nuevo refuerzo. Pues Araceli Torres jugó 198 partidos en la Liga BBVA MX y ganó 3 títulos (una Liga, un Campeón de Campeones y la medalla de oro en Juegos Panamericanos). La defensora de 24 puede llegar a ser una pieza importante para La Máquina en el Clausura 2026.

Araceli Torres pasó de Chivas a Cruz Azul

La carta de despedida completa de Araceli Torres de Chivas Femenil

En su cuenta de Instagram, Araceli Torres expresó: “Después de siete años, decir adiós a Chivas Femenil es una de las decisiones más difíciles de mi vida. En este club cumplí sueños que jamás creí alcanzar, crecí, caí y aprendí muchísimo, no solo futbolísticamente si no personalmente.

Entrar a Chivas para mi fue un antes y un después en mi vida, me llevo recuerdos para siempre de cada partido, cada entrenamiento, cada risa, cada lágrima y cada alegría son mil momentos inolvidables que llevaré en mi corazón.

Gracias a chivas, a mis compañeras, a mis amigas, a directiva, al cuerpo técnico, a todos mis chivahermanos que nunca dejan de alentar, de apoyarme y hacerme sentir tanto cariño y a mi familia que siempre estuvo ahí incluso en los dias más difíciles confiando en mi.

Me voy con el corazón lleno y muy agradecida de todos quienes están a mi lado, Chivas será para siempre el comienzo de todo, ojalá el futuro me regale la oportunidad de regresar, hasta pronto y muchas gracias”.

