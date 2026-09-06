Anna Kaiser, entrenadora de Shakira: “Esta es la estructura de mis rutinas para garantizar resultados”

Mantener una buena condición física requiere encontrar una rutina que pueda adaptarse a las necesidades de cada persona. En el caso de las artistas que deben cantar, bailar y mantener un alto nivel de energía sobre el escenario. Por eso es importante el entrenamiento que realizan. Shakira y su entrenadora personal Anna Kaiser son claros ejemplos de esto.

Anna Kaiser, entrenadora personal y coreógrafa, ha trabajado durante años con figuras como Alicia Keys, Sarah Jessica Parker y Shakira. En una entrevista con US Weekly, explicó cómo organiza sus sesiones y cuáles son los principales componentes de un método que combina fuerza, cardio y baile.

Los detalles del entrenamiento que propone Anna Kaiser

La estructura de Anna Kaiser comienza con el entrenamiento de fuerza. “Normalmente empiezo con una sesión de fuerza de entre 30 y 45 minutos y luego añado entre 15 y 30 minutos de cardio después de esta”, explicó la entrenadora.

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El cardio también puede variar según las circunstancias. Kaiser señala que, cuando Shakira tiene un día muy ocupado, pueden utilizar una máquina para realizar esta parte del entrenamiento. Sin embargo, habitualmente optan por el cardio basado en el baile.

Su método combina entrenamiento de fuerza, baile y cardio de alta intensidad (HIIT). También incorpora disciplinas como pilates, yoga y barre, de acuerdo con las necesidades de cada momento. La intención es trabajar diferentes capacidades físicas mediante sesiones que puedan mantenerse durante las distintas etapas de preparación de una artista.

Los detalles del vínculo profesional de Anna Kaiser con Shakira

La relación profesional entre Anna Kaiser y Shakira comenzó en 2009, durante el rodaje del videoclip de “Loba”. En aquella producción, Kaiser participó como coreógrafa y posteriormente comenzó a trabajar con la cantante en su preparación física.

Desde entonces, Anna Kaiser ha acompañado a Shakira durante diferentes etapas de su carrera, incluidas giras, videoclips, recuperaciones después de sus embarazos y su participación en el espectáculo de la Super Bowl.

La combinación de fuerza y baile permite trabajar aspectos que resultan relevantes para una artista que debe permanecer activa durante sus presentaciones, con sesiones que alternan fuerza, cardio y baile según las necesidades de cada jornada.

