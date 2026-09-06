Toluca vs Monterrey: dónde y en qué estadio se juega la final de la Leagues Cup 2026

Toluca y Rayados de Monterrey dejarán a un lado la Liga BBVA MX para buscar un nuevo título para sus vitrinas. Ambos equipos se verán las caras esta noche para definir al nuevo campeón de la Leagues Cup. Una final que, a pesar de tener presencia mexicana al cien por cien, se llevará a cabo en Estados Unidos.

El duelo entre Diablos y Rayados tiene cierto morbo, ya que por ejemplo, Antonio Mohamed se enfrentará al equipo donde consiguió ganarse un nombre dentro de la Liga BBVA MX. Además, jugadores como Hugo González también tendrán revancha al enfrentarse a su exequipo. Los detalles de este prometedor choque a continuación.

¿Dónde se juega la final entre Toluca y Monterrey?

La final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Rayados se jugará en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas. El partido está programado para el domingo 6 de septiembre y comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

Toluca y Monterrey definirán la final de la Leagues Cup en Houston|Crédito: @ShellEnergyStdm / X

El horario corresponde a las 20:15 horas de Houston. Por ese motivo, la afición mexicana deberá tener en cuenta la diferencia horaria al momento de seguir el encuentro.

La Leagues Cup confirmó oficialmente que Houston será la ciudad encargada de recibir los dos últimos partidos de la competencia. Antes de la final, León y América se enfrentarán por el tercer puesto a partir de las 16:00 horas del centro de México.

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¿Cómo es el Shell Energy Stadium?

El Shell Energy Stadium es la casa del Houston Dynamo, equipo que compite en la Major League Soccer (MLS). También recibe los partidos como local del Houston Dash de la National Women’s Soccer League.

El inmueble fue inaugurado el 12 de mayo de 2012 y tiene una capacidad aproximada para 20 mil 656 espectadores. Está ubicado en el centro de Houston, específicamente en el número 2200 de Texas Avenue.

Su diseño fue pensado principalmente para la práctica del futbol, por lo que las gradas se encuentran cerca del terreno de juego. Además, se trata de un estadio abierto y con superficie de césped natural. Estos factores pueden favorecer un ambiente intenso durante la definición del título.

Shell Energy Stadium, sede de la final de la Leagues Cup 2026|Crédito: @ShellEnergyStdm / X

¿Por qué Toluca y Monterrey jugarán fuera de México?

La organización designó al Shell Energy Stadium como sede neutral para la doble cartelera que cerrará la edición 2026. Esto significa que ninguno de los dos finalistas tendrá oficialmente la condición de local, aunque Houston puede representar una ventaja ambiental para Monterrey.

La ciudad texana cuenta con una importante presencia de aficionados regiomontanos y se encuentra a una distancia considerablemente menor de Nuevo León que del Estado de México. La propia competencia consideró que Houston ofrece para Rayados una sensación similar a disputar un partido como local fuera del país.

Toluca, por su parte, ya conoce el escenario. Los Diablos Rojos disputaron en ese estadio la semifinal contra León, encuentro que ganaron por 2-0 gracias a los goles de Federico Pereira y Federico Viñas.