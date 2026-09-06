Chivas ya no extraña a la Hormiga González; el motivo tiene nombre y apellido

En parte, Chivas solía depender de los goles de Armando ‘Hormiga’ González para conseguir los grandes resultados que logró en los torneos más recientes. El delantero acumuló 24 anotaciones entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor cantidad de goles en la temporada. Su nivel provocó que saliera hacia Europa en este mercado de verano.

Muchos esperaban que la producción goleadora del Guadalajara decayera tras la salida de su goleador. Sin embargo, Gabriel Milito dejó en claro que su equipo no se trata de nombres, sino de un funcionamiento concreto. El lugar de la Hormiga González fue ocupado por Ricardo Marín, quien rápidamente se adaptó al esquema del timonel argentino y provocó que la afición rojiblanca se olvidara de su canterano.

Ricardo Marín hace olvidar a la Hormiga González

Finalizada la participación de Chivas en la Jornada 7 del Apertura 2026, Marín acumula cuatro goles y dos asistencias. Sin lugar a dudas, el atacante de 28 años atraviesa uno de los momentos más excelsos de su carrera y, de momento, posiciona al combinado rojiblanco entre los tres mejores equipos de la Liga BBVA MX. Hoy por hoy, el Guadalajara marcha segundo en la tabla general con 14 unidades, a dos del líder Club América.

Ricardo Marín tomó el lugar de la Hormiga González|Crédito: @Chivas / X

Marín asistió en el triunfo ante FC Juárez, marcó un doblete ante Xolos de Tijuana (que venía invicto hasta ese momento), volvió a anotar ante Santos Laguna y firmó gol y asistencia en la reciente goleada ante Atlético San Luis.

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Según la plataforma especializada en datos, Statiskicks, Ricardo Marín cuenta con el mejor promedio de gol producido por cada 90 minutos en el Apertura 2026. Milito encontró al reemplazo ideal de la Hormiga González, jugador que la afición de Chivas comienza a olvidar mientras celebra los goles de su nuevo goleador.

Ricardo Marín muestra sus emociones sobre su gran nivel

Tras el juego ante San Luis, el delantero pasó por zona mixta y contó cómo vive este gran momento: “Contento, al final para un delantero siempre es lindo seguir anotando. Lo más importante es que sigo ayudando al equipo, ya sea con goles o asistencias o con el esfuerzo. Hay que seguir por esta línea de trabajo que es lo que nos está dando”.