“El año que viene no voy a estar en Acapulco": Rafael Nadal

El próximo jueves 1º de diciembre, Rafael Nadal se presentará por primera vez en la Ciudad de México en la Plaza de Toros México, donde chocará ante Casper Ruud en un partido de exhibición como parte del Tennis Fest.

A unos días de jugar en Argentina, el balear platicó en exclusiva para Azteca Deportes sobre su próxima actuación en la plaza de toros más grande del planeta, el siguiente Abierto de Acapulco y el Mundial de Qatar 2022.

“Me emociona. La verdad que ojalá que el público responda con la plaza llena. Me haría muy feliz. Siempre me he sentido muy querido en México y apoyado con la ilusión de poder jugar en la Ciudad de México en un escenario tan emblemático, único, pues nervioso y con la ilusión de que llegue el día”.

Rafael Nadal confirmá que no participará en el Abierto de Acapulco

El mallorquín ganó su cuarto título en Acapulco durante la edición 2022 del torneo, pero confirmó que en 2023 no podrá participar.

“Probablemente sea una de las últimas veces que pueda estar jugando en Latinoamérica siendo tenista profesional. El año que viene no voy a estar en Acapulco, por lo cual, no sé si a nivel profesional voy a volver a estar en México, se me antoja difícil, así que espero poder disfrutar este momento de una manera única y especial”.