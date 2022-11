Rafael Nadal confirma que no estará en el Abierto de Acapulco 2023

Rafael Nadal jugará por primera vez en la Ciudad de México el próximo jueves 1º de diciembre en la Plaza de Toros México, donde enfrentará a Casper Ruud en un partido de exhibición como parte del Tennis Fest.

El balear habló en exclusiva para Azteca Deportes y reveló cuál es su sensación por jugar por primera vez en la capital azteca.

Rafael Nadal valora su presencia en Acapulco

“Me emociona. La verdad que ojalá que el público responda con la plaza llena. Me haría muy feliz. Siempre me he sentido muy querido en México y apoyado con la ilusión de poder jugar en la Ciudad de México en un escenario tan emblemático, único, pues nervioso y con la ilusión de que llegue el día”.

Rafael Nadal descarta su participación en Acapulco

Rafael Nadal ganó su cuarto título del Abierto de Acapulco en la edición del 2022 y se esperaba que volviera a participar para el 2023. Sin embargo, el propio tenista español confirmó en exclusiva que no participará.

“Probablemente sea una de las últimas veces que pueda estar jugando en Latinoamérica siendo tenista profesional. El año que viene no voy a estar en Acapulco, por lo cual, no sé si a nivel profesional voy a volver a estar en México, se me antoja difícil, así que espero poder disfrutar este momento de una manera única y especial”.

¿Cuándo jugará Rafael Nadal en México?

Rafael Nadal disputará un partido de exhibición con Casper Ruud como parte del Tennis Fest que se llevará a cabo el próximo 1º de diciembre a partir de las 19:00 horas, tiempo de México.

Además del encuentro entre el español y el noruego, este evento tendrá un partido de dobles de alto nivel. Los mexicanos Renata Zarazúa y Santiago González chocarán ante la canadiense Leylah Fernández y el estadounidense Jack Sock.