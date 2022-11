Rafa Nadal: “Es una alegría visitar México, me genera ilusión”

Cada vez está más cerca la visita de Rafa Nadal a la CDMX. Será la primera vez que el tenista español juegue en la capital mexicana y ante un público que lo adora y está ansioso por verlo.

“Nunca estuve en la ciudad de México, por lo cual para mí siempre es una alegría visitar México, siempre me sentí muy querido, siempre fue una experiencia muy bonita, poder visitar la capital me hace mucha ilusión, espero que todo salga de la mejor manera posible, nosotros vamos con la máxima energía e ilusión”, comentó el tenista español para Azteca Deportes.

También, Nadal se animó a hablar sobre lo que ha sido su trayectoria y sus sensaciones en el mundo del tenis.

“Creo que la vida me llevó directamente hacia el tenis, me llevó a este camino por diferentes motivos. Muchas veces me siento muy afortunado que van pasando los problemas físicos, siempre encontré un camino a seguir adelante, la supervivencia y encontrar una solución”, sentenció el ex número 1 del mundo.

Así llegará Rafa Nadal a Ciudad de México

El tenista español viene de convertirse en padre por primera vez de un niño que llevará el nombre del tenista. El campeón de 22 grandes lleva meses pendientes del estado de su mujer, María Perelló. De hecho, sólo pudo estar presente un día en la última Laver Cup porque el parto podía darse en cualquier momento.

El balear no juega un partido oficial desde el pasado US Open, cuando perdió contra Frances Tiafoe en octavos, y ahora reaparecerá en el Masters de París este miércoles tras casi dos meses sin competir. Solamente se vistió de corto para la despedida de su gran amigo Roger Federer en la Laver Cup.