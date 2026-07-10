Anthony Gordon tomó EL INSULTO de Javier Aguirre como un HALAGO

Inglaterra eliminó a México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el duelo tuvo grandes momentos. Uno de ellos fue la interacción de Javier Aguirre, el entrenador de la Selección Mexicana, y Anthony Gordon, delantero inglés que provocó el penal del tercer gol de su país.

El director técnico del combinado azteca llamó a Gordon por su apellido en reiteradas ocasiones durante el juego y durante un lapso en el que el jugador lo volteó a ver le dijo “Gordon, jódete”. Ahora, el flamante refuerzo del FC Barcelona se tomó el insulto del veterano entrenador como un halago y explicó el motivo.

“Con toda la emoción y tensión alrededor del juego, creo fue algo divertido”, dijo Gordon en entrevista con el Daily Mail. “Acababa de superar a su lateral por toda la banda, así que fue un cumplido, así fue como lo tomé. Es un tipo divertido. Él estuvo hablándome a mí y a Jude (Bellingham) durante todo el juego. Me gustó”.

Te invitamos a leer: Piero Hincapié por fin habló sobre lo que le dijo a Santi Gimenez con la boca tapada

El contexto de Javier Aguirre diciéndole “Gordon, Fuck you” es aún mejor 😭😭😭😭 pic.twitter.com/jaxKnN8v1z https://t.co/qRZShZuVCo — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 8, 2026

El desempeño de Anthony Gordon en la Copa Mundial de la FIFA

Anthony Gordon se consolidó como una de las grandes figuras de Inglaterra durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El extremo del Barça fue determinante en el funcionamiento ofensivo del conjunto de los “Tres Leones” gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión.

Desde la fase de grupos, Gordon se convirtió en un constante dolor de cabeza para las defensas rivales. Sus desbordes por la banda izquierda y su habilidad para atacar los espacios permitieron que Inglaterra encontrara variantes en ataque, además de que generó múltiples oportunidades de gol para sus compañeros en los duelos contra Croacia y Ghana porque fue suplente ante Panamá y no entró al juego.

En los encuentros de eliminación directa, el atacante elevó todavía más su nivel. Participó de manera decisiva en las dos anotaciones contra la República Democrática del Congo con asistencias. Su capacidad para encarar en el uno contra uno y romper líneas defensivas fue una de las principales armas de Inglaterra para avanzar en el torneo.