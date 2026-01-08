Anthony Joshua rompe el silencio, tras el fatal accidente que cobró la vida de sus dos grandes amigos

El boxeador Anthony Joshua publicó este jueves un mensaje en sus redes sociales, a más de una semana de su terrible accidente automovilístico que cobró la vida de sus dos mejores amigos, todo esto en un terrible suceso en Nigeria cuando visitaban a familiares en Nigeria como parte de unos días de vacaciones.

El 29 de diciembre, Anthony Joshua y sus amigos Latz y Sina tuvieron un choque trágico, cuando el conductor de la camioneta en la iban en Lagos, Nigeria perdió el control por ponchadura y se estrelló sobre la parte trasera de un camión pesado, logrando apenas evadir de lleno el impacto, pero llevando como peor daño la parte derecha del vehículo en primera y segunda fila, lo que fue mortal para sus amigos y entrenadores.

El chofer y Joshua, estaban del lado izquierdo del auto de acuerdo a un esquema que ejemplifica cómo sucedieron las cosas , y que al final hace entender cómo es que salvador sus vidas y de ese modo salieron por su propio pie, aunque notablemente sacudidos y recentidos por el impacto

Tras el suceso, la policía local fincó cargos contra el conductor pues iba circulando más allá de un límite de velocidad en la zona y eso fue relevante tanto para la inesperada ponchadura, como para no poder controlar el auto.

El mensaje de Anthony Joshua para sus amigos Latz y Sina

"Gracias por todo el amor y el cuidado que habéis mostrado a mis hermanos. Ni siquiera me di cuenta de lo especiales que son. Solo estaré caminando con ellos y contando chistes con ellos, sin saber que Dios me mantuvo en presencia de grandes hombres. 100% es difícil para mí, pero sé que es aún más difícil para sus padres. Tengo una mente fuerte, y creo que Dios conoce sus corazones. Que Dios tenga misericordia de mis hermanos".

Este fue el sincero y emotivo mensaje de Anthony Joshua para Latz y Sina, con lo que rompe el silencio sobre el accidente, aunque queda pendiente saber la decisión definitiva sobre su carrera y es que su círculo cerano acotó que estaría ante el retiro y que a la familia ya se lo hizo saber.