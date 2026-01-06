Anthony Joshua habría decidido RETIRARSE tras el terrible accidente en el que murieron sus dos amigos

El pasado lunes Anthony Joshua sufrió un terrible accidente automovilístico en Nigeria cuando estaba visitando a su familia como parte de sus vacaciones, acompañado de dos grandes amigos y entrenadores quienes murieron trágicamente, situación que parece haber abonado lo suficiente como para decidir retirarse del deporte de los puños en un 2026 en el que parecía haber grandes proyectos.

Anthony Joshua, de 36 años de edas salió ileso de ese accidente a bordo de una camioneta que se estrelló contra la parte trasera de un camión pesado que se encontraba estacionado junto al camino en el que trancitaban, pero una ponchadura de neumático ocasionó que perdiera el control del vehículo.

Las investigaciones por el accidente de tráfico en el que estuvo involucrado Anthony Joshua, apuntan a que el conductor iba a un exceso de velocidad por la carretera , lo que repercutió en la gravedad del impacto, por lo que este chofer ha sido detenido y le han fincado un par de acusaciones como conducción imprudente y homicidio.

En el accidente, la camioneta impacto del lado derecho, afectando la primera y segunda fila , donde precisamente iban los amigos de Joshua, Sina Ghami y Latif 'Latz' Ayodele y del otro lado salieron ilesos, solo con la fuerta sacudida, incertidumbre, y se especula que Joshua tuvo algún tipo de lesión en el brazo izquerdo de menor importancia.

Tío de Anthony Joshua revela que el boxeador tendría decidido retirarse del deporte

Sina Ghami y Latif 'Latz' Ayodele, amigos y entrenadores de Joshua murieron al instante y Joshua una vez que dejó el hospital y pudo salir, estuvo en los funerales de sus amigos. Esto sin duda fue un duro golpe, por lo que luego de su debut en el lejano 2013, lo habría orillado a decidirse por el retiro OFICIAL del pugilismo.

El tío del ex campeón en los completos y quien es ampliamente recordado por aquella rivalidad ante Andy Ruiz, Adedamola Joshua, reveló a un medio nigeriano que se ha decidido por el retiro.

“Lo más importante es que se ha retirado del boxeo. Eso nos alegra mucho, porque cada vez que pelea en el ring, nos emocionamos muchísimo”, comentó el tío de Joshua en declaraciones que recoge el medio de Nigeria Punch.

El motivo de agradecer el retiro, fue por la angustia que causaba verlo golpear y ser golpeado.

Athony Joshua, dejaría de lado planes de enfrentar a Tyson Fury

Se dijo que Joshua iba a enfrentar en el 2026 a Tyson Fury en su retorno, lo que dejaría una enorme bolsa y una pelea muy lucrativa, pero ahora todo parece dar un giro por lo que dejaría ese proyecto del lado.