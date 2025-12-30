Esquema REVELA cómo sucedió el terrible accidente automovilístico en el que estuvo involucrado Anthony Joshua y la razón por la que salió ileso

El lunes el mundo del boxeo se cimbró al conocerse que el ex campeón en los pesos completos Anthoy Joshua había estado involucrado en un accidente automovilístico sucedido en Nigeria, y en el cual dos personas resultaron fallecidas y con el paso de las horas se reveló la identidad y relación con el peleador.

Anthony Joshua de 36 años, de acuerdo a videos y comunicados oficiales, salió ileso del percance, un tanto aturdido, mostrando algo de dolor y desconcierto , pero no se reportan heridas o algún tipo de fractura y es que ahora conociendo un esquema que circula en redes se ha podido entender cómo sucedió el accidente.

Si bien ya se reveló que el motivo fue el estallamiento de una llanta lo que llevó al conductor a perder el control de la camioneta en la que viajaban, llevando el vehículo a estrellarse ante un camión estacionado, ahora con el diagrama se logra entender el porqué de la trágica muerte de sus amigos.

Parte izquierda del auto en el que viajaba Anthony Joshua, recibió el impacto

El diagrama da a entender que sus amigos y preparadores físicos, Latz y Sina iban en la parte derecha del auto en el asiento frontal y trasero y fue esa zona en donde la camioneta de alguna forma recibió el mayor impacto.

El camión ante el cual chocaron era muy pesado y tenía una estructura trasera de acero por lo que al chocar a una velocidad importante y sin control, toda la energía del choque la recibieron los pasajeros de esa zona.

Así, también se conoce la razón por la que el conductor y el propio Joshua no tuvieron mayores consecuencias, solo una fuerte sacudida y una historia lamentable en Nigeria.