Anthony Joshua, involucrado en un accidente automovilístico en el cual hay dos muertos

El dos veces campeón en los pesos completos, Anthony Joshua ha estado involucrado en un terrible accidente automovilístico ocurrido este lunes en una carretera de Nigeria en el que se reportan dos personas fallecidas.

Hace casi una semana Anthony Joshua celebraba su victoria por nocaut ante Jake Paul y como parte de sus vacaciones fue a Nigeria en donde tiene parte de su familia. Fue en Lagos-Ibadan donde la camioneta en la que se transportaba chocó ante un camión, de acuerdo a los primeros reportes.

Ante la gravedad del accidente, decenas de curiosos se acercaron a la escena, por lo que en las redes sociales hay videos en el que se muestra la intensidad del choque y se logra apreciar a Anthony Joshua notablemente sacudido y aturdido saliendo por su propio pie de los asientos traseros del vehículo y acompañado de elementos de seguridad.

Joshua, de 36 años fue trasladado inmediatamente a un hospital en una camioneta presuntamente de la policia local y se ha reportado que tiene lesiones menores tras este accidente que pudo haberle pasado una factura mucho más grande.

¿Por qué sucedió el accidente automovilístico en el que estuvo involucrado Anthony Joshua?

Anthony Joshua, quien iba en una camioneta en Lagos-Ibadan, Nigeria tuvo este trágico accidente automovilístico en el que murieron dos personas, cuando una llanta del coche estalló, haciendo que el conductor perdiera el control y colisionara contra un camión en la parte trasera.

En videos se muestran los autos involucrados y escenas muy crudas de los daños, pero para fortuna del boxedor, se le ve ileso aunque sí desorientado por lo ocurrido este lunes.

Anthony Joshua y su récord en el boxeo profesional

Anthony Joshua, tiene en el boxeo profesional una marca de 29 victorias con 26 nocauts, además de cuatro derrotas con un par de nocauts.

El nacido en Watford, Reino Unido, pero de raíces nigerianas, tuvo su más reciente victoria el 19 de diciembre de este año cuando derrotó en Miami a Jake Paul por nocaut en el round 6 de ocho a los que fue pactada la pelea.

A sus 36 años, Anthony Joshua aún tiene calidad y se estimaba hasta antes del accidente que pelearía entre febrero y marzo del 2026 y más adelante enfrentaría a Tyson Fury.

Luego de este accidente no se sabe si su regreso se tendrá que aplazar o lo que vendrá en su carrera como boxeador.