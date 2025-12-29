¡Surge la verdad! Este fue el motivo del choque automivilístico en el que estuvo involucrado el boxeador Anthony Joshua

Este lunes, el boxeador británico Anthony Joshua se vio envuelto en un dramático accidente automovilístico en Nigeria , en el que murieron dos personas y del cual el peleador logró salir ileso y por su propio pie del auto en el que viajaba, aunque sumamente desconcertado y aturtido, de acuerdo a los videos que circulan en redes sociales.

Joshua, de 36 años de edad se encuentra en Nigeria pasando unos días con su familia, recordando que sus orígenes están en esa nación africana aunque él nació en Watford, Reino Unido.

A poco más de una semana de su última victoria en el boxeo, en la que logró derrotar y noquear en seis rounds a Jake Paul , Joshua se vio envuelto en este trágico accidente que cobró la vida de dos personas y del cual ha sido revelado el motivo del accidente, dónde viajaba el boxeador y contra qué exactamente chocaron.

El motivo del choque en el que estuvo envuelto Anthony Joshua

Reportes locales que han sido reproducidos por diferentes medios, indican que Anthony Joshua viajaba en una camioneta en los asientos de la parte trasera y en un punto del camino en Lagos-Ibadan, Nigeria la camioneta presentó una llanta ponchada que le hizo perder el control al conductor, estrellándose ante un camión.

"El accidente ocurrió debido a un neumático reventado en el vehículo de AJ, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo se desviara hacia un camión estacionado al costado de la carretera", declaró Lanre Ogunlowo, elemento de la policía local.

¿Cuál el estado de salud de Anthony Joshua?

Anthony Joshua, de 36 años de edad tuvo este accidente en sus vacaciones y para fortuna del dos veces campeón del mundo en el pugilsimo salió ilesio, por su propio pie y asistido por personal que lo acyidaron a salir de auto chocado.

Joshua entró a otra camioneta policiaca para ser llevado a un hospital, siempre despierto y sin lesiones visibles y en los reportes se acota que está en revisión por la magnitud del choque aunque sus lesiones son menores.