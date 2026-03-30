Revelan la FECHA en la que Cristiano Ronaldo volvería tras perderse el juego contra México

La Selección Mexicana disputó, este fin de semana, un duelo de preparación ante Portugal con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este partido no estuvo Cristiano Ronaldo, quien después de ocho años no formó parte de una convocatoria oficial con su selección.

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Cristiano Ronaldo sufrió una lesión a inicios del 2026 que le impidió ser titular con el Al Nassr y, en consecuencia, que no le permitió enfrentar a la Selección Mexicana. Ante ello, son muchos los fanáticos de El Comandante que se preguntan cuándo volverá a las canchas o si su participación en la Copa Mundial de la FIFA peligra.

¿Cuándo volverá Cristiano Ronaldo de su lesión?

Fue a través de redes sociales que Cristiano Ronaldo compartió el progreso de su recuperación luego de salir de cambio en un partido de febrero de este año. En el mismo, se ve al máximo goleador histórico levantar peso con las piernas para, posteriormente, realizar trabajo de fuerza con las poleas.

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En principio, el entrenador del Al Nassr, Jorge Jesús, explicó que la lesión de Cristiano Ronaldo no es lo suficientemente grave como para que el lusitano se pierda la Copa Mundial de la FIFA 2026. De hecho, su no participación en estos duelos amistosos fueron más de prevención que cualquier otra situación.

Dicho lo anterior, fue el propio entrenador quien aseguró que Cristiano Ronaldo podría regresar a las canchas una vez termine la Fecha FIFA, por lo que El Bicho tendrá más de dos meses para ponerse a punto físicamente antes del debut de la Selección de Portugal en el Mundial.

¿En qué grupo se encuentra Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Portugal forma parte del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde compartirá sector con Colombia, Uzbekistán y una selección más que aún se desconoce. Aquí, Cristiano Ronaldo intentará romper el récord de las mil anotaciones, algo nunca antes visto en un jugador profesional.