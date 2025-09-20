América vs Rayados; Anthony Martial supera a Saint-Maximin en duelos directos

Este día se llevará a cabo el que es, probablemente, el juego más importante del fin de semana. La Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX presenta el América vs Rayados, motivo por el cual analizaremos la cantidad de veces que Anthony Martial y Allan Saint-Maximin se han enfrentado en el pasado.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Lo primero que tienes que saber es que, a priori, es el nuevo delantero de Rayados de Monterrey quien tiene una ligera ventaja sobre la bomba del Club América, esto considerando que sus duelos llegaron a ser más recurrentes de lo que se esperaría. ¿Será que ambos tendrán minutos en este compromiso?

América vs Rayados; ¿Martial tiene más victorias sobre Saint-Maximin en duelos directos?

En primera instancia, es preciso saber que el duelo que podrían volverlos a enfrentar este sábado sería el sexto a lo largo de su historia como profesionales. Dicho lo anterior, y en más de una década entre juegos directos, es Anthony Martian quien supera a Allan Saint-Maximin con un total de tres victorias por un empate y solo una derrota.

Te puede interesar: ¿En qué lugar de la tabla está Cruz Azul tras la victoria ante Juárez?

Te puede interesar: Xolos sorprende y se mete entre los mejores 5 equipos de la Liga

First look at his new home. 🏟️💙 pic.twitter.com/brMf6MoS2u — Rayados English (@WeAreRayados) September 19, 2025

Anthony Martial y Allan Saint-Maximin se vieron algunas veces las caras en la liga francesa cuando el primero defendía al Mónaco, mientras el segundo al Saint Etienne. En los dos duelos de dicha ocasión, el otrora jugador del Manchester United acumuló un triunfo y un empate.

Los tres encuentros restantes se llevaron a cabo en la Premier League, más precisamente en las temporadas 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. Los primeros dos duelos fueron para Anthony Martial y el Manchester United, mientras que el último se lo quedó el hoy refuerzo del Club América.

¿Anthony Martial jugará este sábado en el América vs Rayados?

En conferencia de prensa, Anthony Martial aseguró que se encuentra en perfectas condiciones para sumar minutos desde ya con Rayados; sin embargo, vale decir que hasta ahora no ha tenido entrenamiento con el resto de sus compañeros. En ese sentido, lo más lógico sería que partiera desde la banca en el duelo ante el conjunto de Coapa.

Siempre bien acompañados, ¡estemos donde estemos! 💙🦅💛 pic.twitter.com/IjrR0Ejrc7 — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el América vs Rayados?

Será hoy sábado 20 de septiembre cuando América y Rayados de Monterrey se vean las caras en la Sultana del Norte, en un juego que medirá al segundo contra el tercero de la tabla general y que comenzará minutos después de las 21:00 horas.