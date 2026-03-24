Desgarradora despedida de Antoine Griezmann que hace llorar a los aficionados del Atletico de Madrid

Orlando City confirmó este día el fichaje de Antoine Griezmann que se incorporará a la MLS después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El atacante francés dejó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram para despedirse de los aficionados del Atlético de Madrid, club con el que ha escrito algunas de las páginas más memorables de su carrera. El delantero francés, campeón del mundo en 2018, quiso transmitir la profundidad de su vínculo con la institución rojiblanca y con su gente.

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¿Cuál fue el mensaje de Griezmann a los aficionados del Atlético de Madrid?

“No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia”, comenzó Griezmann en su mensaje. El atacante recordó los momentos vividos en el Metropolitano y en cada estadio donde defendió la camiseta del Atleti: partidos inolvidables, goles decisivos y la pasión que caracteriza a la afición colchonera. “Ha sido un viaje increíble, lleno de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”, añadió.

Aunque su futuro ya está ligado a Orlando City, Griezmann dejó claro que todavía tiene compromisos importantes con el Atlético. “Todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”, escribió, mostrando su compromiso absoluto hasta el último día de la temporada 2026.

El francés subrayó que cada minuto que le resta en el club será un homenaje al escudo y a la afición. “Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos”, expresó con determinación. Su mensaje concluyó con una declaración de amor eterno: “Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre. Aúpa Atleti”.

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¿Cuáles son los partidos, goles y títulos de Antoine Griezmann con el Atletico de Madrid?

Antoine Griezmann estuvo en dos etapas con el Atlético de Madrid (2014/15 a 2018/2019 y 2022/23 hasta actualmente) donde ha sumado 488 partidos, anotando 218 goles en todos los torneos oficiales que ha participado. El francés tiene con el conjunto español tres títulos: Una Europa League, Una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. En esta temporada Griezmann se podría ir del Atletico ganando la Copa del Rey (Final ante Real Sociedad), Champions League (Cuartos de final ante Barcelona)

