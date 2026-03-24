Oficial: Antoine Griezmann es la nueva joya de la MLS

El conjunto de la MLS, Orlando City SC, anuncia oficialmente a través de sus redes sociales la incorporación del delantero francés y campeón del mundo en 2018, Antoine Griezmann, procedente del Atlético de Madrid.

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La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram del club, donde se publicó: “Hemos fichado al ícono del futbol mundial y ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2018, @antogriezmann, procedente del @atleticodemadrid. Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a extenderlo a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia.”

La llegada de Griezmann representa uno de los movimientos más ambiciosos en la historia de la MLS. A sus 35 años, el delantero galo llega con una trayectoria marcada por títulos y actuaciones memorables tanto en clubes como en la selección francesa. Con el Atlético de Madrid, Griezmann se consolidó como uno de los delanteros más completos del futbol europeo, destacando por su capacidad goleadora, visión de juego y liderazgo dentro del campo.

¿Qué es lo que busca Orlando City con la llegada de Griezmann?

La llegada del campeón mundial a Orlando City no solo fortalece el plantel en lo deportivo, sino que también eleva el perfil internacional de la franquicia. La MLS ha apostado en los últimos años por atraer figuras de renombre, como Messi y Luis Suárez, y la incorporación de Griezmann confirma la tendencia de convertir la liga en un destino atractivo para estrellas que aún tienen mucho por aportar.

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El contrato como Jugador Franquicia asegura que Griezmann será pieza central en el proyecto deportivo de Orlando. Su debut está previsto para julio de 2026, justo en el tramo decisivo de la temporada, lo que podría ser clave para las aspiraciones del club en la lucha por los playoffs. Además, la opción de extender su vínculo hasta 2029 abre la posibilidad de que el francés se convierta en un referente histórico de la institución.

¿En qué puesto se encuentra Orlando City en esta temporada de la MLS?

Después de 5 jornadas disputadas en esta temporada de la MLS, el equipo de Orlando City se ubica en el puesto 13 de la Conferencia Este con 3 puntos, a 4 unidades de los puestos de playoffs. Con Griezmann en sus filas, el club de la Florida busca trascender en la MLS y consolidarse como protagonista en el panorama internacional.

