Mientras Efraín Juárez gana 32 millones, este era el sueldo de Antonio Mohamed en Pumas

A pesar de tener poca experiencia como entrenador de futbol profesional, Efraín Juárez se ha convertido en uno de los técnicos con salario más alto dentro de la Liga BBVA MX. Actualmente, se encuentra en el Top 4 de la tabla general del Clausura 2026, habiendo consolidado un estilo de juego característico en Pumas. Sin embargo, su sueldo no alcanza lo recibido por Antonio Mohamed en Pedregal durante 2023.

Diversos reportes indican que Efraín Juárez estaría recibiendo 32 millones de pesos anuales en Pumas, monto que equivalen a 1,7 millones de dólares aproximadamente. Este sueldo lo posiciona entre los más altos de la Liga BBVA MX, igualando ingresos con André Jardine, entrenador del América que también percibe 32 millones de pesos por temporada. No obstante, el ‘Turco’ gozaba de un salario superior en la UNAM.

|Instagram Efraín Juárez / @coach.efrainjuarez

Según información compartida por Mediotiempo, Mohamed recibía unos 2 millones de dólares por año en Pumas, una cifra que equivale a 36 millones de pesos en la actualidad. De esta manera, la diferencia de salarios entre ambos técnicos es de apenas 4 millones de pesos. No obstante, el importe anual de Juárez demuestra la confianza que la directiva de Pumas tiene en él.

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Efraín no es un entrenador probado en la Liga BBVA MX, habiendo tenido su primera temporada en México durante el 2025. Por otro lado, el ‘Turco’ Mohamed ya había destacado en equipos como Club América y Rayados de Monterrey, por lo que su currículum en el futbol mexicano era más amplio, justificando su alto salario en el conjunto universitario.

|GETTY

Los números de Efraín Juárez y Antonio Mohamed en Pumas

Efraín Juárez

Partidos dirigidos: 32.

Ganados: 12.

Empatados: 11.

Perdidos: 9.

Antonio Mohamed

Partidos dirigidos: 29.

Ganados: 12.

Empatados: 6.

Perdidos: 11.

Ninguno de los dos entrenadores han conseguido títulos con Pumas hasta el momento. Por el lado de Juárez, aún tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Mientras que el 'Turco' Mohamed estuvo un año al mando de los Felinos, sin embargo, fue destituido de su cargo ante la falta de títulos. Hoy en día es entrenador de Toluca, equipo en el que ha conseguido el bicampeonato de la Liga BBVA MX.

