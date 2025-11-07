Antonio Brown ex estrella de la NFL fue detenido por intento de homicidio en Miami

El exjugador de la NFL Antonio Brown fue detenido en Dubái y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por intento de asesinato en segundo grado, relacionados con un tiroteo ocurrido en Miami en mayo de este año. Las autoridades estadounidenses confirmaron que Brown, de 37 años, llegó el jueves a Florida bajo custodia federal tras un proceso de arresto internacional coordinado con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.

El incidente que derivó en la orden de arresto ocurrió la madrugada del 17 de mayo de 2025, durante un evento de boxeo de celebridades organizado por el creador de contenido Adin Ross. De acuerdo con el reporte p Nascar México Series cerrará con broche de oro este domingo 9 de noviembre olicial del condado de Miami-Dade, los agentes respondieron a una alerta del sistema ShotSpotter por detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del recinto. Videos difundidos en redes sociales muestran a Brown discutiendo con varios hombres, y posteriormente empuñando un arma mientras persigue a uno de ellos. Testigos indicaron que se escucharon dos disparos poco después del altercado.

La víctima identificada como Zul-Qarnain Kwame Nantambu declaró que Brown le disparó tras una pelea verbal y que uno de los proyectiles le rozó el cuello. El informe judicial detalla que el exjugador habría arrebatado el arma a un guardia de seguridad antes de realizar los disparos. Aunque no se produjeron heridos de gravedad, las autoridades presentaron cargos de intento de asesinato de segundo grado con arma de fuego, delito que podría implicar una condena de hasta quince años de prisión y una multa de hasta diez mil dólares.

Brown abandonó el país semanas después del suceso y se estableció temporalmente en Dubái. La policía de Miami-Dade emitió una orden internacional de detención en junio, y tras varios meses de negociaciones diplomáticas, los U.S. Marshals lograron su arresto el 3 de noviembre. Fue trasladado primero a Nueva Jersey para completar los trámites de extradición antes de ser enviado a Florida, donde permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta su audiencia inicial prevista para el 12 de noviembre.

