Nascar México Series cerrará con broche de oro este domingo 9 de noviembre

Nascar México Series disputa su carrera FINAL en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, el cual está listo para el desafío en el que cuatro pilotos buscarán el campeonato, lo que pronostica una carrera llena de emociones este domingo 9 de noviembre a la 1:40 de la tarde.

La cita para conocer al nuevo campeón, además se competirá en el formato de 110 vueltas en el emocionante óvalo o bien a la competencia de 100 minutos.

La carrera ha sido bautizada como Puebla 110 y es la décimo cuarta carrera del año en Nascar México, y será el compromiso donde Alex De Alba, Julio Rejón, Max Gutiérrez y Germán Quiroga se enfrentarán en una guerra en la pista.

El desafío comprende los dos mil 60 metros de longitud de este óvalo, donde ya se ha celebrado la Final en otras cuatro ocasiones.

En esta carrera, la afición apunta como favorito a Germán Quiroga y es que el único de los cuatro pilotos, que sabe lo que es ser campeón, con tres campeonatos en su palmarés, pero este domingo se podría conocer a un nuevo monarca en Nascar México Series.

PROGRAMA de Nascar México Series

Sábado 8 de Noviembre

10:00 a 11:00 hrs. – Práctica 1

13:00 a 14:00 hrs. – Práctica 2

14:20 hrs. – Calificación

Domingo 9 de Noviembre

13:40 hrs.– “Puebla 110” Carrera a 110 vueltas o 100 minutos.