OFICIAL: Antonio Mohamed despeja dudas sobre su estancia en el Toluca

¿Se va o no se va? Se ha especulado que el técnico argentino Antonio Mohamed dejará al equipo bicampeón del futbol mexicano los Diablos Rojos del Toluca para seguir su carrera con otro club.

El Turco habló con franqueza sobre su continuidad en el club, despejando dudas y especulaciones que habían surgido en torno a una posible salida en conferencia de prensa después del triunfo de Toluca por 1-0 frente a Xolos de Tijuana en el Estadio Nemesio Diez.

¿Hasta cuándo termina el contrato de Mohamed con Toluca?

Antonio Mohamed, quien tiene contrato vigente hasta 2027, fue contundente: “Tengo un contrato hasta 2027, con la posibilidad de salir en junio, y de ser así, sería solamente para descansar. Yo no dejaría a Toluca para ir a otro equipo. Estoy muy comprometido con este proyecto”. Con estas palabras, el estratega dejó claro que su vínculo con el equipo mexiquense no está en riesgo por ofertas externas, sino únicamente por una decisión personal relacionada con tomarse un respiro.

El técnico argentino subrayó que no se prestará a rumores: “Para cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa. Si me voy de Toluca es para descansar. Y si sigo acá, muy contento, no voy a cambiar este proyecto por ningún otro proyecto. Solamente lo cambiaría por descansar, si es que lo decido hacer”.

¿Mohamed hará los mismo que hizo con Pumas?

Mohamed recordó que ya había vivido una situación similar con Pumas, cuando decidió apartarse de la dirección técnica y descansar durante todo 2024. “Seguramente en este caso pude haber mantenido silencio, pero prefiero ser prisionero de mis palabras, porque es lo que siento y lo que voy a hacer. Después los hechos hablarán por cada persona, pero es así. Y así siempre me he comportado”, afirmó.

El entrenador también destacó la conexión que siente con la afición y el entorno del club: “Estoy muy feliz con toda la gente de Toluca que está preocupada hoy, que me agarró por todos lados. Estoy muy contento. Disfrutando de estar en este club, de ser parte de esta grandeza, y nada más, disfrutar con los jugadores. Clarísimo”.

