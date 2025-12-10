Antonio Mohamed dijo esto sobre el Club América y muchos azulcremas no se lo perdonaron

Antonio Mohamed volverá a disputar una final de Liga BBVA MX y está muy cerca de conseguir el bicampeonato con Toluca. Si bien es cierto que el rival a vencer será Tigres , el entrenador argentino no se olvidó del Club América, equipo que dirigió durante todo el año 2014. En conferencia de prensa, el ‘Turco’ dejó una frase que no cayó muy bien entre la afición azulcrema.

Antonio Mohamed no olvida su paso por el América

Previo a la final del Apertura 2025, el ‘Turco’ Mohamed fue consultado sobre si había diferencias entre la final actual y la que ya disputó ante Tigres, pero dirigiendo al América: “La diferencia es que estaba mal con los directivos y acá estoy muy bien, ese es un detalle. Estábamos bastante solos en ese momento y acá muy acompañados. Para recordarlo nada más, se me olvida. Pasaron ya 11 años…”, soltó de forma picante el técnico argentino.

A pesar de las diferencias que Mohamed tenía con la directiva de las Águilas, su equipo logró imponerse ante la ‘U’ y derrotó por 3-1 en el global para coronarse campeón del Apertura 2014. Posteriormente, el ‘Turco’ conseguiría coronarse campeón con otros tres equipos distintos: Xolos, Rayados y Toluca. Pumas UNAM fue el único equipo donde no logró el título de la Liga BBVA MX tras caer en semifinales en 2023.

‘Turco’ Mohamed mostró respeto ante los Tigres de Guido Pizarro

Si bien es cierto que Toluca es el vigente campeón del futbol mexicano, el entrenador argentino mostró respeto ante los felinos: “Nos vamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía, acostumbrado a estos escenarios. Tigres tiene experiencia y será una final muy difícil, como fueron las anteriores que nos tocaron competir ante ellos. Estamos preparados. Guido es un entrenador novato, pero conoce mucho el juego, a su equipo y está preparado. Un rival de mucho cuidado”, soltó.

‘Turco’ Mohamed fue la pesadilla del América durante el 2025

El entrenador de Toluca fue una verdadera pesadilla para las Águilas durante todo el 2025. Con los Diablos Rojos, el ‘Turco’ Mohamed consiguió arrebatarle el título del Clausura 2025 venciéndolo por 2-0 en la final. Como si fuese poco, su equipo volvió a derrotar al América en el Campeón de Campeones por 3-1, arrebatándole su segundo título en el año.