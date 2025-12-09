Toluca mete miedo: así le ha ido en todas las finales que ha disputado en el Siglo XXI

Con días, horarios y todos los detalles confirmados para la final del Apertura 2025 , Deportivo Toluca y Tigres de la UANL se miden buscando un nuevo título de la Liga BBVA MX. Ambos equipos han jugado varias finales en el Siglo XXI y los números de los Diablos Rojos meten miedo para cualquier rival, puesto que la estadística le resulta favorable.

Mientras que los escarlatas no cuentan con el jugador más caro de la final entre Toluca y Tigres , sí poseen una estadística muy favorable para la serie que definirá al campeón del futbol mexicano. Es que de todas las finales que los Diablos han disputado en el Siglo XXI, han ganado en 10 ocasiones y solo perdieron en 8 oportunidades.

Por otro lado, el Toluca ha disputado 11 finales de Liga MX en el presente siglo y ha logrado el campeonato en 6 oportunidades (2 por penales), mientras que perdió 5 encuentros (una por penaltis).

Además, ahora Toluca busca su primer bicampeonato en el futbol mexicano. Sabe que no es sencillo porque enfrente tendrá a Tigres, pero los de Antonio Mohamed vienen demostrando un gran nivel.

Las finales de Toluca por la Liga BBVA MX en el Siglo XXI:

(4) 3-3 (5) vs. Morelia | Invierno 2000: subcampeón.

7-1 global vs. Santos Laguna | Verano 2000: campeón.

4-2 vs. Morelia | Apertura 2002: campeón.

6-3 vs. Monterrey | Apertura 2005: campeón.

2-3 vs. Chivas | Apertura 2006: subcampeón.

(7) 2-2 (6) vs. Cruz Azul | Apertura 2008: campeón.

(4) 2-2 (3) vs. Santos Laguna | Bicentenario 2010: campeón.

1-4 vs. Xolos | Apertura 2012: subcampeón.

2-3 vs. Santos Laguna | Clausura 2018: subcampeón.

2-8 vs. Pachuca | Apertura 2022: subcampeón.

2-0 vs. América | Clausura 2025: campeón.

Las finales de Toluca en el Campeón de Campeones del Siglo XXI:

(4) 1-1 (2) vs. Monterrey | 2002-03: campeón.

2-0 vs. Pachuca | 2005-06: campeón.

3-1 vs. América | 2024-25: campeón.

Toluca tras ganar un partido clave.|Jose Hernandez/MEXSPORT

Las finales de Toluca en Concachampions en el Siglo XXI:

5-4 vs. Morelia | 2003: campeón.

1-2 vs. América | 2006: subcampeón.

1-1 vs. Cruz Azul (ventaja deportiva) | 2013-14: subcampeón.

La final de Toluca en la Copa MX en el Siglo XXI:

0-1 vs. Necaxa | Clausura 2018: subcampeón.

¿Cuándo juegan Toluca y Tigres la final del Torneo Apertura 2025?

El duelo de Ida será el jueves 11 de diciembre, a las 8:00 (horario local), en el Estadio Universitario de Tigres. La Vuelta se dará el domingo 14 de diciembre, a las 7:00 (horario local), en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

