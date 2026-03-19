Antonio Mohamed se crece con Toluca y asegura un marcador 10 - 0: “Fácil”

Toluca despejó dudas y logró remontar la serie ante San Diego FC en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup tras obtener un contundente resultado de 4-0 en el Estadio Nemesio Diez. De esta manera, el equipo de Antonio Mohamed clasificó a la siguiente ronda del torneo de forma cómoda, pero el propio entrenador aseguró que el resultado pudo haber sido más abultado a favor de los Diablos Rojos.

Tras conseguir el pase a los Cuartos de Final, el ‘Turco’ Mohamed se presentó en la conferencia de prensa post partido y recalcó que si Toluca se lo hubiese propuesto, podrían haber firmado un resultado histórico ante los californianos, quienes ganaron el juego de ida en Estados Unidos la semana pasada. Para el entrenador argentino, su equipo pudo haber ganado por 10-0 en México.

Toluca FC previo al juego ante San Diego por Concachampions|Crédito: Toluca FC

“Contundentes no fuimos, si no, acaba 10-0 fácil. Ellos dieron la serie liquidada y nosotros somos respetuosos. Sabíamos que lo definíamos en casa y aquí quedó demostrado que hay mucha diferencia entre un equipo y otro", expresó el director técnico escarlata. Posteriormente, reafirmó la idea que tiene el club de priorizar la Concachampions sobre la Liga BBVA MX.

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“Necesitábamos un partido como este para recuperar unas cosas que estaban guardadas. La afición sabe lo que es el club, este grupo. Ojalá que sea mucho más lejos el día que no nos toque ganar. Competimos y somos un equipo difícil de vencer y es el ADN del club, buscando llegar al último partido que juguemos", sentenció.

Toluca vs San Diego en números

Posesión de balón: Toluca 56% - 44% San Diego

Disparos totales: Toluca 27 - 5 San Diego

Tiros a puerta: Toluca 12 - 0 San Diego

Paradas totales: Toluca 0 - 8 San Diego

Seis en español, six in englishhhh 🖐☝️ pic.twitter.com/RjICjmd3Hb — Toluca FC (@TolucaFC) March 19, 2026

El próximo rival de Toluca en Concacaf Champions Cup

El rival de los Diablos Rojos en Cuartos de Final de la Concachampions 2026 aún no está definido. A pesar de ello, es casi un hecho que los escarlatas enfrentarán a LA Galaxy en la siguiente ronda. Los estadounidenses jugarán este jueves 19 de marzo el juego de vuelta ante el modesto cuadro jamaiquino Mount Pleasant, con una ventaja de 3-0 para los angelinos en la ida.

