Julián Quiñones sorprendió a todos con este mensaje que envió por el partido México vs Portugal

La Selección Mexicana aguarda por el partido que deberá jugar contra Portugal el próximo 28 de marzo como reinauguración del Estadio Banorte. Esta próxima fecha FIFA será vital para conocer quiénes son los jugadores que tendrán un pie adentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Julián Quiñones es uno de los futbolistas que no quiere perderse el torneo por nada en el mundo.

A pesar de haber demostrado un gran nivel en la Saudi Pro League jugando para el Al-Qadisiya, Quiñones aún no tiene un lugar asegurado en la convocatoria de México. En este contexto, el delantero colombiano naturalizado mexicano tomó la decisión de aparecer en los medios de comunicación y enviar un mensaje hacia Javier Aguirre, seleccionador del combinado azteca, a pocos días del duelo entre México y Portugal.

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En recientes declaraciones con Fox, Quiñones afirmó que su único deseo ahora mismo es jugar el Mundial 2026 con México, siendo su principal objetivo desde hace tiempo.

"Para mí es muy importante (ir al Mundial), por eso vengo trabajando día a día para poder estar en la lista final y eso para mí es lo más importante, por eso me mato cada día en entrenamiento, en los partidos. Para poder estar en esa lista decisiva y poder representar a México como lo quise siempre, y eso para mí es lo más importante", expresó el delantero.

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Cabe resaltar que Quiñones no ha formado parte de las convocatorias recientes de la Selección Mexicana debido a que el ‘Vasco’ Aguirre solamente llamó a futbolistas pertenecientes a la Liga BBVA MX. Además, también arrastró una lesión muscular que lo mantuvo alejado del seleccionado mexicano para los amistosos contra Uruguay y Paraguay.

Julián Quiñones|Archivo TV Azteca

La última vez que Quiñones vio minutos con México fue en octubre del año pasado cuando fue convocado para disputar los duelos ante Colombia y Ecuador. En aquella ocasión, el ex-América jugó un total de 88 minutos y no logró marcar ni asistir a sus compañeros. También hay que resaltar su convocatoria a la Copa Oro 2025, torneo que la Selección Mexicana ganó al vencer a Estados Unidos en la final.

Julián Quiñones no es de los preferidos de Aguirre

Quiñones suma 24 goles en la presente temporada del futbol saudí, pero estos números no son suficientes para convencer al DT de México. Desde que Aguirre asumió como entrenador del combinado azteca en 2024, el goleador de 28 años acumula solo 10 partidos jugados, siendo titular en apenas 5 de ellos. Ahora, intentará convencer a su entrenador para estar presente en la próxima Copa del Mundo.

