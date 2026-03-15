La peor pesadilla del ‘Turco': El técnico de la Liga BBVA MX al que Mohamed nunca ha podido ganarle

Toluca sumó su segundo partido consecutivo sin triunfos teniendo en cuenta todas las competiciones. El cuadro escarlata empató 1-1 ante Atlas en la Jornada 11 del Clausura 2026 y Antonio Mohamed extendió una mala racha respecto al historial que pose ante Diego Cocca, actual entrenador de los Zorros.

Tras el empate en el Estadio Nemesio Diez, el ‘Turco’ Mohamed aún no logra derrotar a Cocca en un partido oficial dentro de la Liga BBVA MX. Ambos entrenadores se enfrentaron entre sí en 6 ocasiones con un saldo de 5 empates y 1 victoria por parte del estratega de Atlas. Esta estadística refleja la efectividad de Cocca a la hora de neutralizar equipos dirigidos por Mohamed.

Mohamed nunca ha conseguido ganar a Diego Cocca|Crédito: Atlas FC

A pesar de que Mohamed es uno de los entrenadores más laureados dentro del futbol mexicano, Cocca ha sido su “piedra en el zapato” cada vez que se ven las caras. Sin embargo, hay que destacar que al actual entrenador del conjunto tapatío consiguió ganar la Liga BBVA MX en dos ocasiones: Apertura 2021 y Clausura 2022, ambos con Atlas.

Diego Cocca jamás ha perdido contra Antonio Mohamed en Liga MX: cinco empates y una victoria. pic.twitter.com/pMF0Xk2Bsu — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) March 15, 2026

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La impresionante carrera de Antonio Mohamed en la Liga BBVA MX

El ‘Turco’ Mohamed cuenta con una amplia experiencia dentro del futbol mexicano. Dirigió un total de 10 equipos y en 4 de ellos consiguió ganar títulos.

El primero de ellos fue el Apertura 2012 dirigiendo a Xolos de Tijuana y, posteriormente, conseguiría el Apertura 2014 dirigiendo al Club América. No obstante, una de sus mejores etapas en la Liga BBVA MX la viviría al mando de Rayados.

Con Monterrey obtuvo el Apertura 2019, además de haber ganado la Copa BBVA MX en dos ocasiones: 2017 y 2020. Pero cinco años más tarde atravesaría otro de sus mejores momentos como entrenador en México.

Dirigiendo a Toluca, Mohamed logró el bicampeonato de la Liga BBVA MX al obtener el Apertura y Clausura 2025 con el equipo escarlata. Además, fue campeón del Campeón de Campeones ese mismo año al vencer al América en la final.

Antonio Mohamed head coach of Toluca during the final second leg match between Tigres UANL and Toluca, as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Nemesio Diez Stadium, on December 14, 2025 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

¿Cuándo podría volver a enfrentarlo?

La única forma que Mohamed y Cocca se vean las caras nuevamente es si tanto Toluca como Atlas se cruzan en la Liguilla del Clausura 2026. Los dos equipos están dentro del top 8 de momento, aunque deberían darse una serie de resultados para que ambos coincidieran en unos hipotéticos cuartos de final.

Si los dos entrenadores mantienen su cargo y no logran enfrentarse en el Clausura 2026, será un hecho que tendrán un nuevo duelo en el Apertura 2026. No obstante, aún queda mucho por delante y no hay nada asegurado.

