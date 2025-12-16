Ni el dinero ni el tricampeonato: Toluca revela por qué el ‘Turco’ Mohamed se queda en México

Antonio Mohamed hizo historia con Toluca al haber conseguido el bicampeonato de la Liga BBVA MX. Con esta nueva conquista, el entrenador argentino se integró a una prestigiosa lista , pues ya son cinco los títulos del futbol mexicano que tiene en su palmarés. Tras haber dominado el torneo con los Diablos Rojos, se especuló sobre una posible salida del ‘Turco’, pero un directivo del cuadro escarlata desmintió esta posibilidad y reveló por qué su DT se quedaría varios años más.

Francisco Suinaga revela por qué el ‘Turco’ Mohamed se quedará en Toluca

Si bien es cierto que muchos pueden pensar que Mohamed busca quedarse en Toluca para continuar con su vida en México o por el jugoso sueldo que recibe, la realidad es distinta. Francisco Suinaga, vicepresidente de la institución escarlata, mencionó en una entrevista que el deseo del ‘Turco’ es “ganar la Concachampions”. De esta manera, el timonel argentino buscará levantar el título internacional durante la próxima temporada.

Antonio Mohamed|X: Toluca

Por otro lado, el directivo explicó que Mohamed “está muy contento con el proyecto y se siente arropado”, por lo que no ve la necesidad de dejar Toluca ahora mismo. Además, tanto el cuerpo técnico como la plantilla conocen que existe la posibilidad de obtener el tricampeonato, objetivo que también buscarán cumplir en el Clausura 2026. Sin embargo, la prioridad para el ‘Turco’ será ganar el torneo de Concacaf.

Otro 14 de diciembre a la historia del equipo 👹🏆 pic.twitter.com/iSLXL7WUuB — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

¿Quién será el rival de Toluca en la Concachampions 2026?

Por haber ganado la Liga BBVA MX, los dirigidos por el ‘Turco’ Mohamed comenzarán el torneo desde los octavos de final, a diferencia del resto, quienes iniciarán desde la ronda de dieciseisavos de final. El rival de Toluca saldrá del ganador entre Pumas UNAM y San Diego FC. Los Diablos Rojos debutarían el día 11 de marzo de 2026, fecha en la que se jugará el juego de ida de los octavos.

Antonio Mohamed ya conoce el calendario del Clausura 2026

En medio de los festejos por haber ganado el Apertura 2025, tanto Toluca como el ‘Turco’ Mohamed conocieron el calendario que tendrán que afrontar durante el Clausura 2026. El debut será complicado, ya que los Diablos Rojos deberán visitar a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, el día 10 de enero.

Posteriormente, el cuadro escarlata tendrá su primer partido de liga en el Nemesio Diez el día 14 de enero, donde deberá enfrentar a Santos Laguna. En cuanto a los duelos más importantes, Toluca recibirá a Cruz Azul y a Chivas en su casa, mientras que deberá visitar a Rayados, Tigres, Pumas y América durante la etapa regular de la Liga BBVA MX.