Diego Valdés estaría muy cerca de volver a la Liga BBVA MX y esta es la señal que lo confirmaría

Diego Valdés fue uno de los futbolistas más importantes del América en los últimos años, logrando seis títulos y siendo uno de los favoritos de la afición. A mediados de este año, dejó Coapa para regresar a Sudamérica y sumarse al Vélez Sarsfield de Argentina. Sorpresivamente, menos de seis meses después podría regresar a la Liga BBVA MX .

Si bien llegó a Vélez como una estrella, el chileno no tuvo la continuidad que esperaba. Los problemas físicos fueron una constante en su día a día, a tal punto de que solamente pudo sumar 296 minutos en el semestre. Pese a que su entrenador aseguró que quiere contar con él en 2026, el futbolista se encuentra de nuevo en México .

|Vélez Sarsfield

Tras acabar su participación en el Clausura de Argentina y en medio de los rumores sobre un posible retorno a la Liga BBVA MX, Valdés compartió una foto en sus redes sociales en la que se lo puede ver disfrutando de sus vacaciones junto a su familia ni más ni menos que en la Riviera Maya.

Si bien no dejó ningún indicio de una posible vuelta al futbol nacional, ni mencionó nada sobre si seguirá o no en Vélez Sarsfield, las especulaciones de los aficionados en redes sociales no tardaron en llegar. De todas formas, el futuro del chileno sigue siendo una incógnita.

Los clubes de México que siguen de cerca a Diego Valdés

Si Diego Valdés vuelve a jugar en la Liga BBVA MX, no sería como jugador del América. En cambio, ya cuenta con ofertas de Pumas y León, según informó el periodista Paco Montes; además de una propuesta para regresar a su país y sumarse a Colo-Colo.

|Vélez Sarsfield

En principio, los Esmeraldas son los principales candidatos para contratar a Valdés, sobre todo luego de la partida de James Rodríguez. Sin embargo, desde el medio Sábado Vélez aseguran que Guillermo Barros Schelotto, DT del club argentino, quiere contar con el chileno sí o sí en 2026.