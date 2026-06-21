OFICIAL: Árbitro mexicano pitará partido DECISIVO de Brasil en el Mundial 2026

Tras las designaciones de la FIFA para la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se dio a conocer que el arbitraje mexicano tendrá una misión difícil en la cancha del Estadio de Miami.

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Uno de los árbitros más importantes del balompié nacional, César Arturo Ramos, será el encargado de impartir justicia en un sector cuyos resultados comprometen directamente a México, (como país y como equipo). El partido designado para el silbante mexicano será el Escocia vs Brasil.

Brasil está en busca de asegurar el primer lugar del Grupo C para evitar a una potencia mundial. Para lograrlo, tendrá que vencer a una Escocia que buscará ser un rival complicado en el grupo, con la esperanza de acceder como mejor tercer lugar a los dieciseisavos de final para enfrentarse a México en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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¿Cuándo se juegan los partidos de la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026?

A partir de la tercera jornada de la fase de grupos, los juegos se jugarán de manera simultanea, Brasil vs Escocia y Marruecos vs Haití, en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de México). Esto garantizará que no haya ninguna ventaja deportiva al momento de disputarse los encuentros.

El primer lugar del Grupo C se enfrentaría al segundo del Grupo F (que, hasta hoy domingo 21 de junio, sería Japón). Por su parte, el segundo lugar del Grupo C se mediría ante la poderosa selección de Países Bajos en la cancha del Estadio Monterrey, en lo que promete ser un duelo definitivo y de alto calibre.

Por otro lado, si el combinado escocés logra rescatar un resultado importante frente a Brasil en Miami, podría clasificar como uno de los mejores terceros lugares. Según las llaves previamente establecidas por la FIFA, este escenario confirmaría su enfrentamiento contra la Selección Mexicana en la cancha del Estadio Ciudad de México, duelo programado para el próximo martes 30 de junio de 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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