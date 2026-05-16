Él fue el “Pelé del Desierto”, el mejor jugador en la historia de Arabia Saudita

Asia contará con mucha representación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a la cantidad de selecciones que accedieron a este evento. Una de ellas es el combinado de Arabia Saudita, misma que, en su momento, llegó a tener un jugador conocido como el “Pelé del Desierto”.

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El “Pelé del Desierto” es considerado uno de los mejores jugadores en la historia no solo de Arabia Saudita, sino del continente Asiático. Por tal motivo, no está de más conocer algunos detalles de este futbolista previo a la participación de su selección en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién fue el “Pelé del Desierto”, histórico de la Selección de Arabia Saudita?

Se le conoce como “Pelé del Desierto” nada más y nada menos que a Majed Abdullah, futbolista que nació el 11 de enero de 1959, que actualmente cuenta con 67 años de edad y que, por sus características físicas y comunión con el gol, se destaca como el mejor en la historia de Arabia Saudita.

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Arabia Saudita🇸🇦



· Copa del Mundo

Primera participación: Estados Unidos 1994

Mejor resultado: Octavos de final

Goleador histórico: Majed Abdullah (72)



· Juegos Olímpicos

Primera participación: Munich 1972

Medallas ganadas: 4 (2🥈 2🥉)

Máximo medallista: Hadi Al-Somaily (1🥈) pic.twitter.com/2aLuQLPFB0 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 20, 2022

Este legendario delantero es considerado una leyenda del futbol mundial y un futbolista de un solo equipo, pues toda su carrera profesional la destinó al Al Nassr, equipo en donde estuvo de 1977 a 1998, lo cual habla de su lealtad a nivel clubes y del impacto que tuvo en el terreno internacional.

De hecho, con Arabia Saudita obtuvo dos Copas Asiáticas y fue fundamental en la clasificación de su Selección al Mundial de Estados Unidos 1994. Por si fuera poco, el “Pelé del Desierto” sumó 72 goles en 117 partidos, así como el reconocimiento al mejor futbolista del año asiático en tres ocasiones consecutivas; es decir, de 1984 a 1986.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 está Arabia Saudita?

La Selección de Arabia Saudita forma parte del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde estará con otras selecciones de la talla de España, Uruguay y Cabo Verde. Este será su orden de juegos: