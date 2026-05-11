Haití, país que confirmó el primer CASO de doping en la historia de los Mundiales; ¿cuándo fue?

Tuvieron que pasar más de cuatro décadas para que la Selección de Haití volviera a clasificarse a una Copa Mundial de la FIFA, pues la última vez que lo lograron fue en el ya lejano 1974, evento en donde Alemania Federal se consagró campeona luego de derrotar en la gran final a los Países Bajos.

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Aquel Mundial de 1974 quedará marcado en la historia de los aficionados no solo por los espectaculares partidos que se llevaron a cabo, sino también por el hecho de ser el primero en donde se confirmó un caso de dopaje. Y sí, este jugador provenía directamente de Haití.

Haití y la vez que uno de sus seleccionados dio positivo a una prueba antidopaje

La única vez -hasta ahora- que Haití había asistido a una Copa Mundial de la FIFA fue precisamente en 1974, año en donde el defensor Ernst Jen - Joseph trascendió la frontera nacional luego de ser el protagonista del primer caso de doping en toda la historia de este evento deportivo.

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Fue así como el defensor dio positivo a la prueba de fenmetrazina, un estimulante prohibido en aquellos momentos, tras el debut que la Selección de Haití tuvo ante el combinado de Italia en el Mundial de 1974 (3-1 final). La situación, como era de esperarse, escaló a niveles internacionales prácticamente de inmediato.

Ante ello, la organización de futbol más importante del mundo decidió expulsar a Ernst Jean - Joseph del torneo, por lo que, a su regreso a Haití, distintos reportes indican que este fue castigado por el régimen de su país debido a lo que había hecho en el terreno de juego.

¿En qué Grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentra Haití?

La Selección de Haití forma parte del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que comparte con otras escuadras como Brasil, Marruecos y Escocia. Luce complicado que los integrantes de la Concacaf puedan acceder a la siguiente ronda; sin embargo, cualquier sorpresa se puede presentar en el campo.