Arabia Saudita vs Uruguay: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY lunes 15 de junio, partido del Grupo H del Mundial 2026; marcador online

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Arabia Saudita y Uruguay se presentan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego del empate sin goles entre España y Cabo Verde, el duelo de esta tarde cierra la actividad de la Fecha 1 en el Grupo H en punto de las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Marcelo Bielsa, 'La Celeste' encara el certamen tras haber empatado ante Inglaterra y Argelia en sus dos juegos amistosos previo a la competencia internacional. Por su parte, Arabia Saudita, comandados por Georgios Donis, vienen de ganarle a Puerto Rico e igualar frente a Senegal antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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