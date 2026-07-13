Árbitro de CONCACAF pitará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España

La FIFA anunció la designación arbitral para la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Francia y España, que será transmitido EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes, en el Estadio Dallas este 14 de julio a la 1:00 p.m. y la CONCACAF salió beneficiada. El árbitro encargado de impartir justicia entre franceses y españoles por un boleto a la final del torneo será el salvadoreño Iván Barton.

Este será el cuarto compromiso de Barton en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se ha disputado en México, Estados Unidos y Canadá. El silbante trabajó durante la fase de grupos en los duelos de Turquía contra Paraguay y de Japón ante Suecia. Además, en la ronda de octavos de final fue el responsable del partido entre Suiza y Colombia. Con este juego, llegará a siete en Copas del Mundo ya que se suman sus tres encuentros en Qatar 2022.

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The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

Barton estará acompañado de su compatriota David Morán como primer árbitro asistente mientras que el argentino Antonio Pupiro será el segundo abanderado. El cuarto árbitro será el sueco Glenn Nyberg y el árbitro asistente de reserva será el también sueco Mahbod Beigi.

Los juegos más importantes en la carrera de Iván Barton, el árbitro del Francia vs España

El silbante salvadoreño de 35 años ha tenido un recorrido amplío en la CONCACAF desde que obtuvo su gafete FIFA en 2018. Barton ha tenido la responsabilidad de múltiples finales de la Copa de Campeones de CONCACAF pues se ha encargado de las ediciones de 2024, 2023 y 2022 donde alzaron el título Pachuca, León y Seattle Sounders, respectivamente.

Además, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tuvo la oportunidad de trabajar en un partido de repechaje para la Copa del Mundo. El nacido en Santa Ana, El Salvador, viajó a Monterrey, Nuevo León para el duelo entre Irak y Bolivia donde se impuso el combinado asiático. En dicho duelo sacó cinco tarjetas amarillas de las cuales tres fueron para los iraquíes y dos para los bolivianos.

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