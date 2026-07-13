Santiago Gimenez tendría definido a su próximo equipo tras su Mundial 2026 con México

Santiago Gimenez no pudo alcanzar su máximo nivel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues se marchó en su primera justa internacional en ceros. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la lesión que sufrió en los segundos finales del partido entre México e Inglaterra. Debido a ello, el equipo del AC Milan ya tendría definido su futuro.

Gimenez se quedaría otro semestre más en el conjunto de Italia, pues según información de Tuttosport, el mexicano tendrá que convencer al entrenador Ruben Amorim tras superar su lesión. En caso de no ser así, el conjunto rossoneri le buscaría un club en el mercado invernal.

Gimenez se quedaría otro semestre más en el conjunto de Italia, pese a su lesión.|Santiago Gimenez

Lo anterior, ya que, debido a la lesión del delantero, las propuestas de los equipos que estaban interesados en hacerse de sus servicios se vinieron abajo. Los clubes que dieron marcha atrás fueron el Porto de Portugal y el Orlando City de la MLS. Aunque esta opción no estaría en el radar de Santi, puesto que su interés es continuar en Europa.

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La baja de Santiago Gimenez

El jugador de 25 años venía saliendo de una lesión que lo dejó fuera de las canchas el primer cuarto de este 2026. A finales de 2025, el seleccionado mexicano se sometió a una cirugía de tobillo derecho y fue hasta finales de marzo que volvió a las canchas.

Sin embargo, el delantero se volvió a lesionar el mismo tobillo en los minutos finales en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México e Inglaterra.

🚨 Il futuro di Santiago Giménez potrebbe cambiare. 🔴⚫



Fino a poche settimane fa la sua cessione sembrava uno scenario quasi certo. Oggi, invece, tutto è in discussione.



🤕 Il centravanti messicano ha rimediato una forte distorsione alla caviglia durante il Mondiale, un… pic.twitter.com/Por69nUC8V — ACMilanInside (@ACMilanInsideit) July 12, 2026

La lesión le salió barata al jugador del Milan, pues sufrió un esguince de segundo grado. No obstante, estará fuera del campo entre 4 y 6 semanas, por lo que se espera que regrese a jugar a mediados de agosto.

Las semifinales del Mundial 2026, por Azteca Deportes

Las semifinales del Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina, pues este martes se vivirá el primer encuentro entre Francia y España a las 12:40 de la tarde. Mientras que el miércoles Argentina se medirá ante Inglaterra a la misma hora. Cabe destacar que ambos partidos serán transmitidos por la señal de Azteca 7 y el portal de Azteca Deportes.