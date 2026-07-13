TV Azteca transmitirá el Francia vs España, partido de Semifinales del Mundial 2026

Luego de dos días de descanso, la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM se reanuda este martes 14 de julio con el enfrentamiento entre las Selecciones de Francia y España por las Semifinales que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Francia vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Semifinales del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

TV Azteca transmitirá el Francia vs España de las Semifinales

Dos de los equipos favoritos para levantar la Copa del Mundo se verán frente a frente cuando salten a la cancha Francia y España en un duelo de poder a poder buscando dar el último salto para la gran Final del Campeonato del Mundo.

El conjunto francés tiene como gran estandarte a un Kylian Mbappé que ha dejado claro que el Mundial es su competencia favorita y en donde busca convertirse en el máximo anotador en la historia de las justas mundialistas.

En su tercer Mundial, Mbappé buscará llegar a igual número de Final y mantener su marca de nunca haber perdido un partido de eliminación directa, un récord que ya de por sí es impresionante y que buscará mantener al menos un compromiso más.

Por su parte, la Selección Española busca regresar a una Final de Copa del Mundo como lo hizo en Sudáfrica 2010 en donde levantó el trofeo más prestigioso del futbol por primera vez en su historia.

España cuenta con una generación dorada de jugadores de entre los que destaca Lamine Yamal que ya sabe lo que es ganar títulos con su selección al haber levantado el trofeo de la Eurocopa en 2024.

No te pierdas del partido entre las Selecciones de España y Francia este martes 14 de julio a partir de las 12:40 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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