Así va la tabla de goleo, para ganar la Bota de Oro previo a las semifinales del Mundial 2026

Ya se disputaron 100 partidos exactos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se han definido a las cuatro mejores selecciones del torneo. Argentina, España, Francia e Inglaterra son las cuatro selecciones colocadas en las semifinales y una de ellas alzará la Copa del Mundo el próximo 19 de julio. Además, todo apunta a que un jugador de estas cuatro naciones será reconocido como goleador del torneo y obtendrá la Bota de Oro.

Por ahora, el líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Kylian Mbappé. El delantero francés suma ocho goles, la misma cantidad que Lionel Messi, pero tiene una asistencia más que el argentino y con eso le basta al jugador del Real Madrid para ocupar la posición de honor con base en los criterios de desempate de la FIFA.

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Después del francés y el argentino se quedó Erling Haaland. El futbolista del Manchester City consiguió siete anotaciones, pero ya no podrá sumar más luego de que Noruega fue eliminada por Inglaterra en los cuartos de final. Los futbolistas ingleses también acechan la cima. Tanto Jude Bellingham como Harry Kane suman seis goles con una asistencia, suficientes para ocupar la cuarta y la quinta posición, respectivamente.

Otro futbolista francés que podría escalar posiciones es Ousmane Dembélé. El atacante del PSG suma cinco dianas tras la fase de cuartos de final y podría sumar más en los últimos dos encuentros. El único español entre los 10 mejores goleadores es Mikel Oyarzabal, con cuatro tantos y una asistencia. El resto del Top 10 está compuesto por jugadores eliminados en las rondas previas como son Ismaila Sarr de Senegal, Julián Quiñones de México y Vinicius Junior de Brasil.

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Así va la carrera para la Bota de Oro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™