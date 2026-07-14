El árbitro de la MLS que le pitara a Lionel Messi y Argentina en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como el árbitro encargado de impartir justicia en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que enfrentará a Lionel Messi y Argentina contra Inglaterra este 15 de julio en el Estadio Atlanta. Con ello, se confirma el trabajo de dos silbantes de la CONCACAF en la antesala de la final del torneo.

Este será el séptimo partido de Elfath en una Copa del Mundo. El árbitro de 44 años pitó tres en Qatar 2022 y otros tres en la presente edición. Los encuentros en este torneo fueron el Países Bajos contra Japón y el Uruguay ante España en la fase de grupos. Además, fue el juez central del compromiso entre Brasil y Noruega correspondiente a los octavos de final.

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The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

Ismail Elfath, un árbitro de la MLS para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

De acuerdo con los registros en Transfermarkt, Elfath ha pitado 334 partidos como árbitro profesional y 226 de ellos han sido encuentros de temporada regular de la MLS. El silbante estadounidense de origen marroquí también ha trabajado en la Saudi Pro League, en la Liga Japonesa, y en la Leagues Cup.

Además, el informático de profesión se ha encargado de torneos internacionales como la Copa Oro de 2019 y de 2021. También vio acción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebraron durante el verano de 2021 debido a la pandemia por coronavirus.

Uno de los momentos más importantes de su carrera lo tuvo en el invierno de 2025. Elfath fue elegido por la FIFA para pitar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA entre PSG y Flamengo en el Estadio Ahmad bin Ali. Durante el útlimo año también se encargó de la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF entre Toluca y Tigres donde se impuso el cuadro de Antonio Mohamed.