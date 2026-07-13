Argentina es la primera selección que llega a semifinales sin enfrentar a nadie del Top 10 de la FIFA

La Selección de Argentina aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras superar a Suiza por 3-1 en la ronda de los cuartos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se metió nuevamente en el pelotón de los cuatro mejores seleccionados del mundo y mantiene vigente la ilusión por el bicampeonato. Sin embargo, el trayecto de la escuadra albiceleste hacia esta instancia decisiva ha generado distintas opiniones.

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Los datos oficiales del torneo confirman que el combinado albiceleste no midió fuerzas contra ningún oponente posicionado en los primeros 10 puestos del ranking FIFA. La explicación no pasa únicamente por los rivales que le tocaron a medida que fue avanzando en la justa mundialista, sino que la verdadera razón está en el armado del sorteo y en cómo terminaron acomodándose los resultados de la Fase de Grupos. FIFA definió un sistema especial para separar a las selecciones mejor ubicadas del ranking y evitar cruces prematuros entre los principales candidatos. Por tal motivo, el cuadro de semifinales quedó con duelos tan atrapantes entre Francia, España, Inglaterra y Argentina.

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El combinado dirigido por Lionel Scaloni arribó a esta instancia definitoria tras dejar atrás a Cabo Verde en dieciseisavos de final, Egipto en octavos de final y por último Suiza en cuartos de final. El conjunto capitaneado por Lionel Messi logró superar las distintas instancias eliminatorias.

Ahora, ante Inglaterra, el primer rival de los primeros puestos que tiene que enfrentar, Argentina deberá mostrar su mejor rendimiento. El conjunto británico tiene alto poder de fuego en la delantera, con Harry Kane y Jude Bellingham, por lo que los defensores argentinos tendrán que tomar recaudos. Con todos los condimentos posibles, el duelo entre Argentina e Inglaterra está preparado para quedar en los grandes libros históricos.